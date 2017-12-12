США с подозрением отнеслись к предложению РФ о невмешательстве в дела друг друга

Вашингтон, 12 декабря. США с подозрением отнеслись бы к предложению России о заключении договоренности о невмешательстве во внутренние дела друг друга, поскольку Москва, по их мнению, «не является честным лицом», заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Во время регулярного брифинга для журналистов Науэрт прокомментировала публикацию BuzzFeed о якобы поступившем со стороны России соответствующем предложении.

Науэрт заявила, что Россия «не является честным лицом, когда речь идет о договоренностях». В доказательство она вспомнила о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Минских соглашениях и допинговый скандал.

«То, о чем вы спрашивали: мы бы с подозрением отнеслись к подписанию этого», — ответила она.

Ранее издание BuzzFeed со ссылкой на источники сообщало, что замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков 17 июля в Вашингтоне провел встречу с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном, где якобы предложил Вашингтону заключить соглашение о невмешательстве во внутреннюю политику друг друга. США от предложения, по данным издания, отказались.

Как сообщала «Газета.ру», Штаты обвиняют российскую сторону в якобы вмешательстве в выборы президента США. Москва все обвинения опровергает. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что нет никаких фактов, подтверждающих «вмешательство» России.