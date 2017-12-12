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Украина
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Политика
США с подозрением отнеслись к предложению РФ о невмешательстве в дела друг друга
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    США с подозрением отнеслись к предложению РФ о невмешательстве в дела друг друга

    23:15  12 Декабря 2017  /обновлено: 23:50  12 Декабря 2017
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    США с подозрением отнеслись к предложению РФ о невмешательстве в дела друг друга

    Вашингтон, 12 декабря. США с подозрением отнеслись бы к предложению России о заключении договоренности о невмешательстве во внутренние дела друг друга, поскольку Москва, по их мнению, «не является честным лицом», заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

    Во время регулярного брифинга для журналистов Науэрт прокомментировала публикацию BuzzFeed о якобы поступившем со стороны России соответствующем предложении.

    Науэрт заявила, что Россия «не является честным лицом, когда речь идет о договоренностях». В доказательство она вспомнила о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Минских соглашениях и допинговый скандал. 

    «То, о чем вы спрашивали: мы бы с подозрением отнеслись к подписанию этого», — ответила она.

    США с подозрением отнеслись к предложению РФ о невмешательстве в дела друг друга

    Ранее издание BuzzFeed со ссылкой на источники сообщало, что замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков 17 июля в Вашингтоне провел встречу с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном, где якобы предложил Вашингтону заключить соглашение о невмешательстве во внутреннюю политику друг друга. США от предложения, по данным издания, отказались.

    Как сообщала «Газета.ру», Штаты обвиняют российскую сторону в якобы вмешательстве в выборы президента США. Москва все обвинения опровергает. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что нет никаких фактов, подтверждающих «вмешательство» России.

    Автор: Олеся Волкова
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