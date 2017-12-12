Сирия: США «не увидели» значительного вывода российских войск из Сирии

Вашингтон, 12 декабря. США не видят значительного вывода российских войск из Сирии, несмотря на заявления российских властей. Такую позицию правительства США озвучил официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

«Никакого значимого снижения численности войск после того, как Россия заявила о планируемом отбытии [их] из Сирии, не произошло», — сказал Рэнкин-Гэллоуэй.

Напомним, что 11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе значительной части российского контингента из Сирии. Россия оказалась единственной страной, которая в сентябре 2015 года откликнулась на призыв легитимного президента Сирии Башара Асада и оказала сирийским властям помощь в борьбе с террористическими организациями, действовавшими в стране.

В то же время, в конце прошлого месяца администрация президента США Дональда Трампа заявила, что американское военное присутствие в Сирии будет продолжать «в течение неопределенного времени», даже несмотря на то, что силы террористов в стране уже разбиты. Как заявили в Вашингтоне, армия США намерена и дальше удерживать зону вокруг незаконно занятой ими военной базы «Ат-Танф».