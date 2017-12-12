Хватит приписывать себе чужие победы: Пушков ответил на слова Трампа о победе в Сирии
Москва, 12 декабря. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о победе Америки в Сирии.
Во вторник Трамп сделал заявление о том, что Штаты добились победы над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.
По мнению Пушкова, слова главы Белого дома «не убеждают даже СМИ США», которые написали, что в Сирии победила Россия.
«И был вчера там Путин, не Трамп», — подчеркнул сенатор в своем микроблоге в Twitter.
«Хватит приписывать себе чужие победы. Главную роль в победе над Гитлером сыграл СССР. А США три года выжидали, прежде чем открыть 2-й фронт», — добавил он.
Чуть позже сенатор ретвитнул пост одной из своих читательниц, которая добавила к его записи, что «жители Сирии там чествуют Россию, а не США».
В понедельник президент России Владимир Путин во время визита в сирийский Хмеймим отдал приказ приступить к выводу большей части российской группировки войск из Сирии. Как сообщала «Газета.ру», по словам Путина, российские военные блестяще выполнили свою задачу.
1 Организация запрещена на территории РФ.