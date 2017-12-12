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Новости Сирии
Хватит приписывать себе чужие победы: Пушков ответил на слова Трампа о победе в Сирии 
Новости Сирии
Хватит приписывать себе чужие победы: Пушков ответил на слова Трампа о победе в Сирии 
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    Хватит приписывать себе чужие победы: Пушков ответил на слова Трампа о победе в Сирии 

    23:03  12 Декабря 2017  /обновлено: 23:03  12 Декабря 2017
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    Хватит приписывать себе чужие победы: Пушков ответил на слова Трампа о победе в Сирии 

    Москва, 12 декабря. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о победе Америки в Сирии.

    Во вторник Трамп сделал заявление о том, что Штаты добились победы над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.

    По мнению Пушкова, слова главы Белого дома «не убеждают даже СМИ США», которые написали, что в Сирии победила Россия. 

    «И был вчера там Путин, не Трамп», — подчеркнул сенатор в своем микроблоге в Twitter.

    «Хватит приписывать себе чужие победы. Главную роль в победе над Гитлером сыграл СССР. А США три года выжидали, прежде чем открыть 2-й фронт», — добавил он.

    Чуть позже сенатор ретвитнул пост одной из своих читательниц, которая добавила к его записи, что «жители Сирии там чествуют Россию, а не США».

    Хватит приписывать себе чужие победы: Пушков ответил на слова Трампа о победе в Сирии 

    В понедельник президент России Владимир Путин во время визита в сирийский Хмеймим отдал приказ приступить к выводу большей части российской группировки войск из Сирии. Как сообщала «Газета.ру», по словам Путина, российские военные блестяще выполнили свою задачу.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #сирия #трамп #хмеймим #пушков
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