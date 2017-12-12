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США не извлекают уроки из истории – Клинцевич об объявлении третьей интифады
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    США не извлекают уроки из истории – Клинцевич об объявлении третьей интифады

    22:58  12 Декабря 2017  /обновлено: 22:58  12 Декабря 2017
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    США не извлекают уроки из истории – Клинцевич об объявлении третьей интифады

    Москва, 12 декабря. Палестинское движение ХАМАС заявило, что начинает третью интифаду. Причиной было названо решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом заявляет пресс-секретарь движения Абдулатив Алкану.

    «Дональд Трамп будто специально приурочил свое признание Иерусалима израильской столицей к «юбилею» – 30 лет назад в декабре 1987 года началась первая интифада. Мир еще раз убедился, что США не извлекают уроки из истории», – прокомментировал решение Трампа первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    Клинцевич отметил, что пока невозможно сказать, какие формы и масштабы примет третья интифада, но, по его словам, уже сейчас многие эксперты не исключают, что решение Белого дома по своей разрушительности может стать в один ряд со вторжением коалиции в Ирак и Ливию.  

    Напомним, что первая интифада – восстание палестинцев против Израиля – имело место в 1987-1991 годах, пишет газета «Известия». Вторая началась в 2000 году.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #израиль #клинцевич #палестина #интифада
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