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Журналисты США пришли в восторг от видео полета российского истребителя в небе над Сирией
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    Журналисты США пришли в восторг от видео полета российского истребителя в небе над Сирией

    22:46  12 Декабря 2017  /обновлено: 22:46  12 Декабря 2017
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    Журналисты США пришли в восторг от видео полета российского истребителя в небе над Сирией

    Вашингтон, 12 декабря. Журналисты американского издания The Drive пришли в восторг от мастерства российских пилотов. Специалисты опубликовали видео скоростного пролета истребителя Су-35 в небе над Сирией, которое они назвали сумасшедшим и потрясающим.

    Журналисты информационного портала разместили на своих страницах «сумасшедшее видео» о возможностях российских пилотов.

    Видео ранее появилось в Twitter. На нем запечатлен параллельный высокоскоростной полет двух российских истребителей. Видео снято с кабины пилота Су-30. Мимо, предположительно, пролетает истребитель Су-35. Журналисты подчеркивают, что оба истребителя вооружены ракетами. А дело происходит, скорее всего, в небе над Сирией.

    «Что касается большого вопроса в вашем уме — «Было ли это безопасно?» — не слишком углубляясь в детали, просто скажем, что американские экипажи, похоже, не совершают параллельных маневрирующих высокоскоростных проходов рядом друг с другом. У российских ВВС может быть иная толерантность к подобным вещам, и это их прерогатива», — пишет The Drive.

    Журналисты заканчивают текст словами о том, что, несмотря на все предположения, «это потрясающее видео».

    В комментариях к тексту интернет-пользователи разошлись в оценках видео. Один из читателей решил, что пилот просто хотел покрасоваться перед камерой, которую он видел.

    «Пилоты делают это все время», — считает другой читатель.

    Один из пользователей поинтересовался, существует ли эквивалент выражения «дорожная ярость» для пилотов. «Может быть авиа ярость», — ответил ему один из читателей.

    Журналисты США пришли в восторг от видео полета российского истребителя в небе над Сирией

    Как сообщал телеканал RT, ранее во вторник, 12 декабря, в Иваново после успешного выполнения боевых задач в Сирии вернулся самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Помимо этого, в Калужскую область прибыли бомбардировщики Ту-22М3.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #су-35 #вксрф #су-30
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