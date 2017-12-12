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Новости Сирии
Хватит приписывать себе чужие победы: Пушков ответил на слова Трампа о победе в Сирии 
Политика
Трамп заявил, что США победили ИГ в Ираке и Сирии
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    Трамп заявил, что США победили ИГ в Ираке и Сирии

    22:34  12 Декабря 2017  /обновлено: 22:34  12 Декабря 2017
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    Трамп заявил, что США победили ИГ в Ираке и Сирии

    Вашингтон, 12 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил, что его Соединенные Штаты добились победы над террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.

    «Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, но они распределяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются», — сказал Трамп.

    Напомним, 6 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном разгроме террористов ИГ в Сирии. Накануне Владимир Путин посетил российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. В ходе своего визита, глава государства отдал приказ приступить к частичному выводу группировки российских войск из Сирии. Президент также добавил, что в Сирии продолжат работу на постоянной основе два российских пункта базирования, одним из них будет авиабаза Хмеймим, а вторым — пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сша #сирия #трамп
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