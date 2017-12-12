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Российские спортсмены смогут пройти с национальным флагом на ОИ-2018
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    Российские спортсмены смогут пройти с национальным флагом на ОИ-2018

    22:21  12 Декабря 2017  /обновлено: 22:21  12 Декабря 2017
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    Российские спортсмены смогут пройти с национальным флагом на ОИ-2018

    Сеул, 12 декабря. Глава организационного комитета зимних Олимпийских игр в Южной Корее Ли Хи Бом заявил, что российским спортсменам разрешат пройти под своим флагом на церемонии закрытия зимней Олимпиады.

    «Хотя спортсмены не смогут выступать под своим национальным флагом, они могут пронести его во время церемонии закрытия», — заявил Бом.

    Кроме того, Бом приветствовал решение Олимпийского собрания России поддержать участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе.

    Напомним, 5 декабря президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил, что исполком МОК отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. По словам Томаса Баха, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом. Кроме того, Олимпийский комитет России был дисквалифицирован, а всем чиновникам из Министерства спорта России отказано в получении аккредитации на Игры в Пхенчхане.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #мок #олимпиада #спортсмены
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