Летчики ВКС РФ вернулись в Калугу после успешного выполнения задач в Сирии

Калуга, 12 декабря. В Калужскую область прибыли бомбардировщики Ту-22М3, участвовавшие в нанесении авиаударов по террористам в Сирии. Российских летчиков встречали хлебом и солью, а сослуживцы качали вернувшихся коллег на руках.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, экипажи Ту-22М3 выполнили перелет с аэродрома в Северной Осетии после успешного завершения выполнения задач по нанесению авиационных ударов по объектам террористов на территории САР.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, встречавший летчиков, поздравил их «с успешным выполнением боевых задач и возвращением на аэродром базирования».

Экипаж бомбардировщиков встретили на аэродроме хлебом и солью, а сослуживцы качали своих коллег на руках.

Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин, выступая перед военнослужащими на сирийской авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки из Сирии.

Как сообщал телеканала RT, ранее во вторник в Иваново после успешного выполнения боевых задач в Сирии вернулся самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.