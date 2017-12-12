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Летчики ВКС РФ вернулись в Калугу после успешного выполнения задач в Сирии
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    Летчики ВКС РФ вернулись в Калугу после успешного выполнения задач в Сирии

    22:22  12 Декабря 2017  /обновлено: 22:23  12 Декабря 2017
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    Летчики ВКС РФ вернулись в Калугу после успешного выполнения задач в Сирии

    Калуга, 12 декабря. В Калужскую область прибыли бомбардировщики Ту-22М3, участвовавшие в нанесении авиаударов по террористам в Сирии. Российских летчиков встречали хлебом и солью, а сослуживцы качали вернувшихся коллег на руках.

    Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, экипажи Ту-22М3 выполнили перелет с аэродрома в Северной Осетии после успешного завершения выполнения задач по нанесению авиационных ударов по объектам террористов на территории САР.

    Летчики ВКС РФ вернулись в Калугу после успешного выполнения задач в Сирии

    Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, встречавший летчиков, поздравил их «с успешным выполнением боевых задач и возвращением на аэродром базирования».

    Экипаж бомбардировщиков встретили на аэродроме хлебом и солью, а сослуживцы качали своих коллег на руках.

    Летчики ВКС РФ вернулись в Калугу после успешного выполнения задач в Сирии

    Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин, выступая перед военнослужащими на сирийской авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки из Сирии. 

    Как сообщал телеканала RT, ранее во вторник в Иваново после успешного выполнения боевых задач в Сирии вернулся самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #калуга #ту-22м3 #вксрф #миноборонырф
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