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«Сразу видно, кто на стероидах»: канадец пошутил о фото гимнасток из России и США
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    «Сразу видно, кто на стероидах»: канадец пошутил о фото гимнасток из России и США

    22:03  12 Декабря 2017  /обновлено: 22:03  12 Декабря 2017
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    «Сразу видно, кто на стероидах»: канадец пошутил о фото гимнасток из России и США

    Оттава, 12 декабря. Запрет на участие России в Олимпиаде-2018 вызвал недоумение у многих западных интернет-пользователей.

    Так, например, житель Канады Ben Campen опубликовал в Twitter фотографию раскачанной американской гимнастки Симоны Байлз, рядом с которой поместил изображение российской гимнастки Алии Мустафиной с куда более естественной для женщины комплекцией.

    «Сразу видно, кто тут на стероидах. Очевидно, что это русская», — пишет канадец в Twitter.

    Данный пост вызвал множество ироничных комментариев. Пользователь под ником Cecilia Anamaria из Европы соглашается с автором твита, указывая на то, что в качестве допинга могли быть использованы пирожки.

    «Конечно это русская. Пирожки!» — говорится в комментарии.

    «Я вижу справа красивую женщину, а слева — созданного с помощью химии монстра, рядом с которым страшно стоять», — отмечает немецкоговорящий пользователь DonDiMucci.

    «То есть черный мужчина — русская?» — шутит пользователь из Гамбурга Gab.ai/hansehans.

     Ранее МОК запретил российским спортсменам представлять свою страну на Олимпиаде в Южной Корее в связи с обвинениями в употреблении допинга, несмотря на то, что сам олимпийский комитет признал отсутствие доказательств нарушений.

    Отметим, что многих спортсменов из США и других западных стран неоднократно уличали в допинге, однако МОК закрывал на это глаза, оправдывая употребление запрещенных в спорте веществ медицинскими показаниями. СМИ сообщают, что, начиная с 1992 года 70% олимпийских чемпионов Норвегии официально числятся как астматики, что позволяет принимать им стимулирующие препараты.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сша #допинг
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