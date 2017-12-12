«Сразу видно, кто на стероидах»: канадец пошутил о фото гимнасток из России и США
Оттава, 12 декабря. Запрет на участие России в Олимпиаде-2018 вызвал недоумение у многих западных интернет-пользователей.
Так, например, житель Канады Ben Campen опубликовал в Twitter фотографию раскачанной американской гимнастки Симоны Байлз, рядом с которой поместил изображение российской гимнастки Алии Мустафиной с куда более естественной для женщины комплекцией.
«Сразу видно, кто тут на стероидах. Очевидно, что это русская», — пишет канадец в Twitter.
Данный пост вызвал множество ироничных комментариев. Пользователь под ником Cecilia Anamaria из Европы соглашается с автором твита, указывая на то, что в качестве допинга могли быть использованы пирожки.
«Конечно это русская. Пирожки!» — говорится в комментарии.
«Я вижу справа красивую женщину, а слева — созданного с помощью химии монстра, рядом с которым страшно стоять», — отмечает немецкоговорящий пользователь DonDiMucci.
«То есть черный мужчина — русская?» — шутит пользователь из Гамбурга Gab.ai/hansehans.
Ранее МОК запретил российским спортсменам представлять свою страну на Олимпиаде в Южной Корее в связи с обвинениями в употреблении допинга, несмотря на то, что сам олимпийский комитет признал отсутствие доказательств нарушений.
Отметим, что многих спортсменов из США и других западных стран неоднократно уличали в допинге, однако МОК закрывал на это глаза, оправдывая употребление запрещенных в спорте веществ медицинскими показаниями. СМИ сообщают, что, начиная с 1992 года 70% олимпийских чемпионов Норвегии официально числятся как астматики, что позволяет принимать им стимулирующие препараты.
Its easy to see which one is on steroids It has to be the Russian pic.twitter.com/ENzFxkVeVJ— ben campen (@benfcampen) December 12, 2017