«Сразу видно, кто на стероидах»: канадец пошутил о фото гимнасток из России и США

Оттава, 12 декабря. Запрет на участие России в Олимпиаде-2018 вызвал недоумение у многих западных интернет-пользователей.

Так, например, житель Канады Ben Campen опубликовал в Twitter фотографию раскачанной американской гимнастки Симоны Байлз, рядом с которой поместил изображение российской гимнастки Алии Мустафиной с куда более естественной для женщины комплекцией.

«Сразу видно, кто тут на стероидах. Очевидно, что это русская», — пишет канадец в Twitter.

Данный пост вызвал множество ироничных комментариев. Пользователь под ником Cecilia Anamaria из Европы соглашается с автором твита, указывая на то, что в качестве допинга могли быть использованы пирожки.

«Конечно это русская. Пирожки!» — говорится в комментарии.

«Я вижу справа красивую женщину, а слева — созданного с помощью химии монстра, рядом с которым страшно стоять», — отмечает немецкоговорящий пользователь DonDiMucci. «То есть черный мужчина — русская?» — шутит пользователь из Гамбурга Gab.ai/hansehans.

Ранее МОК запретил российским спортсменам представлять свою страну на Олимпиаде в Южной Корее в связи с обвинениями в употреблении допинга, несмотря на то, что сам олимпийский комитет признал отсутствие доказательств нарушений.

Отметим, что многих спортсменов из США и других западных стран неоднократно уличали в допинге, однако МОК закрывал на это глаза, оправдывая употребление запрещенных в спорте веществ медицинскими показаниями. СМИ сообщают, что, начиная с 1992 года 70% олимпийских чемпионов Норвегии официально числятся как астматики, что позволяет принимать им стимулирующие препараты.