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На Украине 70% призывников не пришли в военкоматы
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    На Украине 70% призывников не пришли в военкоматы

    22:05  12 Декабря 2017  /обновлено: 22:05  12 Декабря 2017
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    На Украине 70% призывников не пришли в военкоматы

    Киев, 12 декабря. На Украине в ходе осенней призывной компании около 70% призывников не явились в военные комиссариаты. Об этом сообщает пресс-служба вооруженных сил Украины.

    «Проблем с теми, кто избегает срочной службы в армии, хватает. Около 70 процентов неявки призывников в военные комиссариаты. Из них почти треть находятся в розыске», — говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что годные к срочной службе в армии молодые люди активно избегают призыва. В связи со сложившейся ситуацией «представители военных комиссариатов имеют право вручать повестки где угодно», передает RT. Кроме того, молодых людей предупредили, что уклонение от срочной службы в ВСУ наказывается тюремным заключением на срок до трех лет.

    Автор: Алексей Громов
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    #всу #украина #армия #призыв
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