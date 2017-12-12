На Украине 70% призывников не пришли в военкоматы

Киев, 12 декабря. На Украине в ходе осенней призывной компании около 70% призывников не явились в военные комиссариаты. Об этом сообщает пресс-служба вооруженных сил Украины.

«Проблем с теми, кто избегает срочной службы в армии, хватает. Около 70 процентов неявки призывников в военные комиссариаты. Из них почти треть находятся в розыске», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что годные к срочной службе в армии молодые люди активно избегают призыва. В связи со сложившейся ситуацией «представители военных комиссариатов имеют право вручать повестки где угодно», передает RT. Кроме того, молодых людей предупредили, что уклонение от срочной службы в ВСУ наказывается тюремным заключением на срок до трех лет.