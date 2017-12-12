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Летчики ВКС РФ вернулись в Саратовскую область после выполнения задач в Сирии
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    Летчики ВКС РФ вернулись в Саратовскую область после выполнения задач в Сирии

    21:44  12 Декабря 2017  /обновлено: 21:58  12 Декабря 2017
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    Саратовские летчики вернулись в Россию после выполнения задач в Сирии

    Саратов, 12 декабря. Летчики Воздушно-космических сил Российской Федерации из Саратовской области прибыли на аэродром базирования после выполнения поставленных задач на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом журналистам сообщили представители министерства обороны России.

    «Только что на аэродроме «Багай-Барановка» в Саратовской области приземлился самолет Ан-72 вместе с шестью членами экипажа», — пояснил источник РИА Новости.

    Согласно предварительным данным, по случаю прибытия военнослужащих была организована торжественная церемония.

    «Командование Воздушно-космических сил выражает благодарность экипажу за профессионально исполненный воинский долг по обеспечению боевых действий наших войск», — отметил глава государственного летно-испытательного центра министерства обороны РФ имени Чкалова Радик Бариев.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в России приземлился самолет с батальоном военной полиции ЮВО.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #рф
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