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ООН: закон о реинтеграции Донбасса не обеспечивает защиту прав человека
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    ООН: закон о реинтеграции Донбасса не обеспечивает защиту прав человека

    21:55  12 Декабря 2017  /обновлено: 21:56  12 Декабря 2017
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    ООН: закон о реинтеграции Донбасса не обеспечивает защиту прав человека

    Нью-Йорк, 12 декабря. Украинский законопроект о реинтеграции Донбасса не обеспечивает защиту прав и свобод человека, говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине.

    «На данном этапе законопроекту недостает четкости в отношении основ для защиты прав и свобод, что не позволяет удовлетворить требование о юридической определенности» — говорится в докладе.

    Глава специальной мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса не обеспечивает в полной мере защиту прав человека. По ее словам, законодательство и политика Украины не должны быть дискриминационными.

    Напомним, 6 октября Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. После этого документ был отправлен на доработку. Закон может быть рассмотрен парламентом во втором чтении парламентом в декабре 2017 года.

    Автор: Алексей Громов
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    #донбасс #украина #оон #права человека #закон о реинтеграции
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