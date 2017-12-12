ООН: закон о реинтеграции Донбасса не обеспечивает защиту прав человека

Нью-Йорк, 12 декабря. Украинский законопроект о реинтеграции Донбасса не обеспечивает защиту прав и свобод человека, говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине.

«На данном этапе законопроекту недостает четкости в отношении основ для защиты прав и свобод, что не позволяет удовлетворить требование о юридической определенности» — говорится в докладе.

Глава специальной мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса не обеспечивает в полной мере защиту прав человека. По ее словам, законодательство и политика Украины не должны быть дискриминационными.

Напомним, 6 октября Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. После этого документ был отправлен на доработку. Закон может быть рассмотрен парламентом во втором чтении парламентом в декабре 2017 года.