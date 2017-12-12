Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
США продолжат давить на Турцию из-за покупки российских С-400
Политика
США продолжат давить на Турцию из-за покупки российских С-400
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    США продолжат давить на Турцию из-за покупки российских С-400

    21:38  12 Декабря 2017  /обновлено: 21:39  12 Декабря 2017
    52

    США продолжат давить на Турцию из-за покупки российских С-400

    Вашингтон, 12 декабря. Американская сторона по-прежнему высказывает свою обеспокоенность по поводу приобретения Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил во вторник помощник государственного секретаря США по Европе и Евразии Уэсс Митчелл.

    Напомним, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов рассказал о том, что Анкара и Москва уже согласовали параметры кредита на покупку турецкой стороной партии С-400.

    Однако Вашингтон намерен продолжить давить на турецкую сторону.

    «Мы продолжаем работать с Турцией как с союзниками, и мы продолжаем высказывать обеспокоенность по многим областям, включая С-400… Это часть наших разговоров с турками», — подчеркнул американский дипломат.

    Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов проинформировал о том, что российская сторона вскоре планирует начать отгрузку ЗРК С-400 в Китайскую Народную Республику.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #турция
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть