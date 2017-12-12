США продолжат давить на Турцию из-за покупки российских С-400

Вашингтон, 12 декабря. Американская сторона по-прежнему высказывает свою обеспокоенность по поводу приобретения Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил во вторник помощник государственного секретаря США по Европе и Евразии Уэсс Митчелл.

Напомним, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов рассказал о том, что Анкара и Москва уже согласовали параметры кредита на покупку турецкой стороной партии С-400.

Однако Вашингтон намерен продолжить давить на турецкую сторону.

«Мы продолжаем работать с Турцией как с союзниками, и мы продолжаем высказывать обеспокоенность по многим областям, включая С-400… Это часть наших разговоров с турками», — подчеркнул американский дипломат.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов проинформировал о том, что российская сторона вскоре планирует начать отгрузку ЗРК С-400 в Китайскую Народную Республику.