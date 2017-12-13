Сирия, 13 декабря. «Ан-Нусра»*** потеряла город Захра и более 50 боевиков на юго-востоке Идлиба. Боевики «спящих ячеек» ИГ1 терроризируют население Ирака. Подкрепление САА прибыло на восток провинции Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают наступление в районе Западной Гуты Дамаска; нанесли урон «Ан-Нусре»*** в северной части Хомса; получили подкрепление на юго-западе Дамаска; отступили от деревни Мушерифа к северо-востоку от Хамы.

«Исламское государство»1: провело атаку на позиции САА в Дейр-эз-Зоре; активизировало вылазки в иракских провинциях Салах Эд-Дин, Дияла и Аль-Анбар; организовало взрыв в центре города Басра в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): ведет огонь по позициям курдов в районе деревень Дикмадаш, Басуфа и Бейх в северной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: заявила об уничтожении военной техники САА на юго-западе Дамаска и в северной части Хамы; предприняла попытку наступления к северу от Хомса; утратила город Захра и лишилась более 50 исламистов в столкновениях с САА на юго-востоке Идлиба; подверглась обстрелам САА в южной части Алеппо; открыла огонь по жилым районам города Мхарде в Хаме.

Курды: заявили, что порядка 250 боевиков САА перешли на сторону SDF**** в Алеппо; захватили деревню Хави Абу Хардуб в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

В первой половине дня правительственные подразделения и их союзники получили новую партию подкрепления в лице дополнительных отрядов Национальных сил обороны****** (NDF), после чего продолжили наступление на укрепрайоны группировки «Джебхат Ан-Нусра»1. Противники вели бои на подступах к городу Мугр Аль-Мир в юго-западной части региона. Как отмечалось, первоочередной задачей сирийских войск является блокирование шоссе Мугр Аль-Мир — Бейт-Сабер, по которому проходит одна из ключевых линий поставок исламистов в данном районе. Поддержку САА и ее союзникам оказывали сирийские ВВС. Согласно сообщениям военных источников информагентства Al Manar News, в результате противостояния «Ан-Нусра» потеряла не менее 17 боевиков. Оппозиционные СМИ, в свою очередь, заявляли, что САА лишилась танка, однако данная информация не подтвердилась. Также отмечались столкновения неподалеку от населенного пункта Бейт Джинн.

В районе Восточной Гуты вновь обострился междоусобный конфликт между различными группировками вооруженной оппозиции. Так, в минувшие сутки фиксировались бои между бывшими союзниками — формированиями «Файлак Ар-Рахман» и «Лива Абу Муса Аль-Ашари». Как минимум три радикала с обеих сторон были уничтожены, после чего противники все-таки договорились о создании единой комиссии по устранению разногласий. Напомним, инцидент произошел в населенном пункте Хаммурия.

Провинция Алеппо

На линии разграничения сил курдов и Сирийской свободной армии (ССА) в течение суток не прекращались вооруженные столкновения. Как передавал новостной портал Al Manar News, выступающие при поддержке турецких сил боевики ССА вели огонь по опорным пунктам Демократических сил Сирии**** (SDF) вблизи деревень Басуфа, Бейх и Дикмадаш, расположенных на территории курдского кантона Африн. Напомним, Турция продолжает борьбу с Рабочей партией Курдистана (РПК), поскольку данная организация относится официальной Анкарой к числу террористических.

Курдские СМИ заявляли о том, что в ряды SDF вступили около 250 бывших боевиков ССА, которых не устраивали чрезмерные полномочия турецкой стороны. Пока что данные сведения проверяются.

К югу от Алеппо продолжилось противостояние между формированиями, входящих в состав коалиции «Тахрир Аш-Шам», и силами САР. По данным оппозиционного агентства новостей Syrian Revolution News Network, сирийская авиация провела воздушную атаку военных объектов антиправительственного альянса на окраинах населенных пунктов Рамла, Ас-Сияль и Хувэйве. Сведений о потерях со стороны боевиков все еще не поступало.

Провинция Хомс

На севере провинции активизировались боевики «Джебхат Ан-Нусры» и некоторых других группировок, базирующихся на территории так называемого Растанского котла. Радикалы предприняли попытку наступления недалеко от населенных пунктов Талль-Бисса, Тир Маала, Аль-Канту, Аль-Машария и Аль-Мохата, тем не менее, преуспеть на данном направлении «Нусре» не удалось. Кроме того, боевики понесли серьезные потери в живой силе и военной технике.

Во второй половине дня под огнем радикалов оказались мирные кварталы небольших городов Аль-Наджма и Аль-Ашрафия, находящихся вблизи зон дислокации отрядов «Тахрир Аш-Шам». До сих пор неизвестно, есть ли пострадавшие среди мирных граждан.

Провинция Дейр-эз-Зор

Несмотря на то, что благодаря действиям российской авиации и армии САР «Исламское государство» в Сирийской Арабской Республике полностью прекратило свое существование как единая действующая сила, небольшие отряды ИГИЛовцев все еще сохраняют очаги сопротивления в Сирийской пустыне, а также на левом берегу Евфрата, где действуют Сирийские демократические силы (SDF). Напомним, ранее поступали данные о том, что курдское командование и оказывающие поддержку SDF Соединенные Штаты заключили с ИГ секретный договор о совместном сотрудничестве против армии Башара Асада. Это также подтверждал бывший пресс-секретарь курдов Талал Сило, примкнувший к Сирийской свободной армии (ССА).

Согласно сведениям агентства новостей Al Masdar News, отряд ИГ, базировавшийся недалеко от подконтрольных курдам территорий, переправился через реку и атаковал позиции войск САР на восточном побережье Евфрата, но был разбит. Практически все нападавшие были уничтожены, часть из них бежала назад. После этого, силы SDF заняли деревню Хави Абу Хардуб, расположенную на восточном побережье Евфрата, практически не встретив никакого сопротивления со стороны ИГ.

Провинция Идлиб

Во второй половине дня части армии САР продолжили развивать наступление в юго-восточной части Идлиба. Информационный портал FARS News сообщал о том, что в результате ожесточенного противостояния и при поддержке ВКС России военнослужащим САА удалось отбить у террористов «Нусры» населенный пункт Захра и высоту Таль Захра. В ходе боев не менее 50 исламистов были уничтожены. По информации некоторых СМИ, несколько антиправительственных организаций объединились, чтобы противостоять силам САР, однако на данный момент САА планомерно продвигается к ключевому городу Абу Дали.

Провинция Хама

В минувшие сутки стало известно, что в результате контратаки «Тахрир Аш-Шам» к северо-востоку от столицы провинции, населенный пункт Мушерифа вновь перешел под контроль боевиков. По информации агентства новостей Al Masdar News, войска САР провели тактическое отступление для перегруппировки сил. Во второй половине дня в регион прибыли дополнительные части САА и противники возобновили столкновения вблизи деревень Ум-Туракия, Аль-Мушерифа и Аз-Заферея, передавал Twitter-канал (IvanSidorenko1). Чтобы отвлечь внимание САА, исламисты вели огонь по жилым кварталам города Мхарде, находящегося к северо-западу от Хамы. Информации о возможных пострадавших до сих пор не поступало.

Оппозиционные Telegram-каналы (SRNN2011) и (NRVR11) заявляли, что САА терпит потери недалеко от населенных пунктов Шакусия и Шутеб, тем не менее подтверждения данные сведения так и не получили.

Ирак

После нескольких терактов, организованных боевиками «спящих ячеек» «Исламского государства», вооруженные силы Ирака начали проводить новые обыски в провинциях, наиболее часто подвергающихся нападениям боевиков. Бойцы ополченческих отрядов «Хашд Аш-Шааби» обнаружили группу ИГИЛовцев вблизи города Хит в провинции Аль-Анбар.

В свою очередь, исламисты террористической группировки устроили взрыв в одном из общественных зданий в центре населенного пункта Басра — наиболее крупном и густонаселенном городе после Багдада. Также радикалы ИГ атаковали один из КПП Сил народной мобилизации недалеко от границы между провинциями Салах Эд-Дин и Дияла. Об убитых и раненых не сообщалось.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)