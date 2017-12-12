Сирия, 12 декабря. Багдадский суд приговорил к смерти четырех ИГИЛовцев. Под огнем «Ан-Нусры»*** оказались жилые районы населенных пунктов на севере Хомса. Курды утверждают, что порядка 250 боевиков ССА** вступили в ряды SDF****, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили нескольких боевиков «Нусры» в результате ответного обстрела на севере Хомса.

«Исламское государство»1: потеряло одну из «спящих ячеек» в Багдаде.

Сирийская свободная армия (ССА): казнила четверых террористов ИГ1 в городе Джараблус на севере Алеппо; возобновила бои с ИГ на юго-западе Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: ведет перестрелки с САА в районе Восточной Гуты Дамаска; обстреляла населенные пункты Аль-Наджма и Аль-Ашрафи к северо-востоку от Хомса.

«Файлак Ар-Рахман»: договорилась с «Лива Абу Муса Аль-Ашари» о создании комиссии по примирению на северо-востоке Дамаска.

Курды: заявили, что около 250 боевиков САА перешли на сторону SDF; заняли деревню Хави Абу Хардуб в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута вновь отмечаются взаимные обстрелы между правительственной армией и боевиками исламистских группировок «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам», действующих в этом регионе совместно. Стороны ведут перестрелки недалеко от населенного пункта Замалка, передает телеканал Halab Today TV.

Между тем лидеры исламистов «Файлак Ар-Рахман» и «Лива Абу Муса Аль-Ашари» договорились о создании единой комиссии по урегулированию междоусобного конфликта боевиков. Напомним, в первой половине дня радикалы данных формирований вступили в вооруженное противостояние в районе поселения Хаммурия на северо-востоке от Дамаска.

Провинция Латакия

По данным информационного портала Anadolu Agency, турецкая благотворительная организация «Кызыл Ай», входящая в международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, в течение прошлого месяца доставила более 150 грузовиков с гуманитарной помощью для мирных жителей провинций Латакия и Идлиб. Последняя поставка включает в себя зимнюю одежду и одеяла, а также основные продукты питания.

Провинция Алеппо

Курдское новостное агентство Hawar News Agency передает, что порядка 250 протурецких боевиков Сирийской свободной армии (ССА) перешли на сторону Демократических сил Сирии (SDF). Главари отрядов боевиков сообщили, что их не устраивали условия проживания, а также необоснованные претензии Турции на захват территорий, подконтрольных курдам. Исламисты также подчеркнули, что все группировки, выступающие под эгидой Турции, причастны к грабежам в мирных районах региона. По словам курдских корреспондентов, бежавшие призывают всех боевиков «свободной армии» присоединиться к курдским войскам и противостоять «османской оккупации».

Тем временем в городе Джараблус исламисты ССА обнаружили одну из «спящих ячеек» «Исламского государства». Четверо террористов были казнены, передает агентство новостей Al Manar News.

Провинция Хомс

Агентство новостей FARS News сообщает о новых ракетных и минометных обстрелах со стороны радикалов «Джебхат Ан-Нусры»1. Ударам подверглись жилые дома в населенных пунктах Аль-Наджма и Аль-Ашрафия, расположенных к северо-востоку от Хомса. Правительственные подразделения были вынуждены открыть ответный огонь по укрепрайонам боевиков на окраине городов Талль-Бисса и Аль-Ганту. По информации местных активистов, в результате обстрела несколько террористов были ликвидированы, еще некоторые получили ранения. Кроме того, удалось уничтожить часть военной техники «Нусры».

Провинция Дейр-эз-Зор

Возобновились столкновения между Сирийской демократической армией (SDF) и террористами «Исламского государства» на левом берегу Евфрата. Как передает новостной портал Smart News Agency, курды отбили у радикалов ИГ деревню Хави Абу Хардуб. Некоторые местные источники, тем не менее, заявляют, что никаких ожесточенных столкновений не происходило. Боевики добровольно покинули занимаемые территории. Напомним, как неоднократно сообщалось ранее, между курдами и ИГИЛовцами существует тайная договоренность. Поступала информация о том, что в ходе зачистки Ракки многие боевики ИГ согласились оставить свои позиции и выступить против САА в Дейр-эз-Зоре в обмен на беспрепятственный выход из города.

Провинция Даръа

На юго-западе провинции Даръа вновь вспыхнули бои между исламистами Сирийской свободной армии (ССА) и террористами присягнувшей на верность «Исламскому государству» организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Столкновения происходят в районе реки Ярмук, передает информагентство Al Manar News. Напомним, на данных территориях располагается анклав террористической группировки. На линии соприкосновения сил противников нередко происходят столкновения, однако в последнее время противостояние несколько приостановилось. Военные эксперты сообщают, что стороны, вероятно, готовятся к новому этапу боев.

Ирак

Стало известно о том, что багдадский суд приговорил к смерти через повешение четырех террористов «Исламского государства», которые обвинялись в организации террористических актов в столице, в частности, заминировали автомобиль в районе Ярмук. Подсудимые признали свою вину еще на стадии расследования. Жители Багдада постоянно страдают от действия подпольных группировок ИГИЛ1. Несмотря на постоянный розыск «спящих ячеек», искоренить их полностью пока не удается.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)