Президент Чехии прокомментировал идею создать Соединенные Штаты Европы

Москва, 12 декабря. Президент Чехии Милош Земан раскритиковал идею лидера Социал-демократической партии Германии Мартина Шульца о преобразовании Евросоюза в «Соединенные Штаты Европы».

Ранее Мартин Шульц призвал Евросоюз к углублению интеграции и созданию «Соединенных Штатов Европы» к 2025 году. Политик также заявил, что намерен представить странам-членам ЕС соглашение для ратификации.

«Никто не нанес идеи европейской федерализации большего ущерба, чем Мартин Шульц этим своим заявлением», — сказал Земан.

Стоит отметить, что президент Чехии неоднократно подвергал критике политику Евросоюза. Комментируя решение США о признании Иерусалима столицей Израиля, Земан обвинил европейских политиков в трусости и поддержке «пропалестинских террористов». В середине октября Земан заявил, что воссоединение Крыма с Россией является свершившимся фактом.