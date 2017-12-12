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Политика
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Политика
Президент Чехии прокомментировал идею создать Соединенные Штаты Европы
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    Президент Чехии прокомментировал идею создать Соединенные Штаты Европы

    21:21  12 Декабря 2017  /обновлено: 21:21  12 Декабря 2017
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    Президент Чехии прокомментировал идею создать Соединенные Штаты Европы

    Москва, 12 декабря. Президент Чехии Милош Земан раскритиковал идею лидера Социал-демократической партии Германии Мартина Шульца о преобразовании Евросоюза в «Соединенные Штаты Европы».

    Ранее Мартин Шульц призвал Евросоюз к углублению интеграции и созданию «Соединенных Штатов Европы» к 2025 году. Политик также заявил, что намерен представить странам-членам ЕС соглашение для ратификации.

     «Никто не нанес идеи европейской федерализации большего ущерба, чем Мартин Шульц этим своим заявлением», — сказал Земан.

    Стоит отметить, что президент Чехии неоднократно подвергал критике политику Евросоюза. Комментируя решение США о признании Иерусалима столицей Израиля, Земан обвинил европейских политиков в трусости и поддержке «пропалестинских террористов». В середине октября Земан заявил, что воссоединение Крыма с Россией является свершившимся фактом.

    Автор: Алексей Громов
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    #евросоюз #шульц #германия #чехия #земан
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