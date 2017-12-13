Сирия, 13 декабря. Российский Центр по примирению провел гуманитарную миссию в городе Тайбат Аль-Имам. Армия САР при помощи ВКС РФ отбила часть позиций террористов близ окраины провинции Идлиб. ИГ1 и «Джебхат ан-Нусра»***1 наносят урон друг другу в ходе боев на северо-востоке от Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: помогли САА отразить серию нападений «Тахрир аш-Шам» к югу от Алеппо; вместе с армией САР отбили у «Нусры» ряд опорных пунктов на границе провинций Хама и Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: оказались под угрозой новых нападений произраильских боевиков на севере от Эль-Кунейтры.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 захватило у «Джебхат ан-Нусры» ключевой опорный пункт на северо-востоке Хамы.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): планирует прорубить коридор с юго-запада Дамаска в Эль-Кунейтру; формирует оперативный резерв на окраине провинции Алеппо у базы «Абу Ад-Духур»; вместе с ИГ наносят серьезный урон друг другу в боях на северо-востоке от Хамы.

Провинция Дамаск

По информации закрытых Telegram-каналов «Джебхат ан-Нусры», главари боевиков планируют новые нападения на позиции Сирийской арабской армии (САА) в юго-западной части провинции Дамаск. В ближайшее время отряды террористов могут попытаться вновь атаковать опорные пункты правительственных сил по линии Хина – Бейт Сабир с целью прорубить коридор в соседнюю провинцию Эль-Кунейтра, где также базируются члены «Хайят Тахрир аш-Шам». В ходе последних столкновений, тем не менее, перевес был на стороне войск САР: им удалось освободить ряд территорий в этом регионе, и в том числе населенный пункт Мугр Аль-Мир. Сирийская армия продолжает развивать наступление на этом направлении, дабы разбить анклав террористов на две части и не дать дислоцирующимся в Дамаске бандформированиям объединиться с исламистами из Эль-Кунейтры.

Провинция Алеппо

Отряды «Тахрир аш-Шам» продолжают попытки сдержать натиск правительственных сил САР на юге от Алеппо в районе города Ханассер, активизировав контратаки, однако благодаря поддержке российских ВКС военнослужащим САА удается отражать нападения, передает на своей странице в Twitter (@watanisy) военный источник. При этом боевики продолжают стягивать в регион новые силы, рассчитывая помешать сирийским подразделениям дойти до стратегически значимого аэродрома «Абу Ад-Духур», расположенного на окраине одноименного города в восточной части соседней провинции Идлиб. Эта база является одним из ключевых оплотов «Ан-Нусры» в регионе.

Согласно сведениям новостного Twitter-канала Idlib24, главари «Джебхат Фатх аш-Шам» приступили к формированию оперативных резервов в районе поселений Синджар – Телль-Фа – Джубб Ар-Румман на границе Алеппо и Идлиба. Отмечается, что данная группировка будет немедленно задействована в том случае, если подразделения САА подойдут на чересчур близкое расстояние к базе «Абу Ад-Духур».

Провинция Хама

Представители российского Центра по примирению сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в провинции Хама, сообщает портал Damascus Now. Колонна с продовольственными наборами для местного населения, общий вес которых составил две тонны, проследовала с авиабазы ВКС РФ «Хмеймим» в Латакии через Хомс, Саламию и Хаму в прифронтовой город Тайбат Аль-Имам в северной части региона. Кроме того, на месте проведения гуманитарной миссии работали российские военные врачи, которые оказали квалифицированную медицинскую помощь нуждающимся сирийцам.

На линии соприкосновения между боевиками ИГИЛ и «Тахрир аш-Шам» по-прежнему неспокойно — здесь отмечаются почти непрерывные ожесточенные столкновения между сторонами. По информации военного источника в сети Twitter (@MIG29_), силы «Исламского государства» отбили у «Ан-Нусры» опорный пункт вблизи деревни Тпехан. Однако развить преимущество террористами ИГ не удалось из-за серьезных потерь в живой силе и технике. Ожидается, что отряды «Джебхат Фатх аш-Шам» в ближайшее время попытаются провести новые контратаки на позиции ИГИЛ в районе поселка Абу Аджва.

В результате боев с военнослужащими САА, поддерживаемыми боевой авиацией РФ, террористы «Тахрир аш-Шам» отступили из населенных пунктов Умм Трейкия, Забади и Штеб, находящихся на границе провинций Хама и Идлиб. Информацию об этом опубликовал ливанский портал Al Masdar News. Напомним, недавно благодаря помощи ВКС России правительственные войска САР продвинулись на севере региона и вступили на территорию соседнего Идлиба.

Провинция Эль-Кунейтра

В этом регионе вновь активизировалась деятельность сил спецслужб Израиля. Согласно информации военного источника на странице в Twitter (@sayed_ridha), израильская сторона пытается привлечь новых боевиков в подконтрольные ей отряды «Хайят Тахрир аш-Шам» и другие вооруженные антиправительственные формирования для нанесения нового удара по сирийским войскам. Главная цель готовящегося нападения — блокирование города Хадер на севере провинции с целью создания более обширной буферной зоны вокруг оккупированных армией Израиля Голанских высот. Отмечается, что наступлению радикалов на этом направлении могут предшествовать новые бомбардировки израильских ВВС по объектам сирийской армии и проасадовских отрядов «Хезболлы» и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)