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Политика
На заявление Польши о взрыве на борту Качиньского отреагировали в России
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    На заявление Польши о взрыве на борту Качиньского отреагировали в России

    21:45  12 Декабря 2017  /обновлено: 21:45  12 Декабря 2017
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    На заявление Польши о взрыве на борту Качиньского отреагировали в России

    Москва, 12 декабря. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что первая комиссия по расследованию крушения самолета Ту-154, в результате которого погиб президент республики Лех Качиньский, скрыла факт взрывов на борту лайнера.

    По словам главы Минобороны, взрывы якобы прогремели незадолго до того, как борт №1 столкнулся с землей.

    На заявление Польши о взрыве на борту Качиньского отреагировали в России

    Российский эксперт, член Совета по международным делам Станислав Кувалдин отметил, что слова Мачеревича являются продолжением старого антироссийского курса Польши. Он обратил внимание на то, что занимавшаяся расследованием комиссия подчинена Минобороны и состоит из людей, не имеющих необходимой для такой работы квалификацией, а сама тема крушения Ту-154 поднимается каждый раз, когда Варшава решает сделать еще один шаг в обострении отношений с Россией.

    «Когда Польше нужно что-то разрабатывать на российском направлении, Мачеревич сразу начинает крутить эту пластинку. Судя по всему, эта тема с Ту-154 будет у него вечной», — цитирует Кувалдина «Экономика сегодня».   

     

    Автор: Алексей Громов
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    #польша #мачеревич #качиньский #ту-154
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