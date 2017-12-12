На заявление Польши о взрыве на борту Качиньского отреагировали в России
Москва, 12 декабря. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что первая комиссия по расследованию крушения самолета Ту-154, в результате которого погиб президент республики Лех Качиньский, скрыла факт взрывов на борту лайнера.
По словам главы Минобороны, взрывы якобы прогремели незадолго до того, как борт №1 столкнулся с землей.
Российский эксперт, член Совета по международным делам Станислав Кувалдин отметил, что слова Мачеревича являются продолжением старого антироссийского курса Польши. Он обратил внимание на то, что занимавшаяся расследованием комиссия подчинена Минобороны и состоит из людей, не имеющих необходимой для такой работы квалификацией, а сама тема крушения Ту-154 поднимается каждый раз, когда Варшава решает сделать еще один шаг в обострении отношений с Россией.
«Когда Польше нужно что-то разрабатывать на российском направлении, Мачеревич сразу начинает крутить эту пластинку. Судя по всему, эта тема с Ту-154 будет у него вечной», — цитирует Кувалдина «Экономика сегодня».