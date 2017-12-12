На заявление Польши о взрыве на борту Качиньского отреагировали в России

Москва, 12 декабря. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что первая комиссия по расследованию крушения самолета Ту-154, в результате которого погиб президент республики Лех Качиньский, скрыла факт взрывов на борту лайнера.

По словам главы Минобороны, взрывы якобы прогремели незадолго до того, как борт №1 столкнулся с землей.

Российский эксперт, член Совета по международным делам Станислав Кувалдин отметил, что слова Мачеревича являются продолжением старого антироссийского курса Польши. Он обратил внимание на то, что занимавшаяся расследованием комиссия подчинена Минобороны и состоит из людей, не имеющих необходимой для такой работы квалификацией, а сама тема крушения Ту-154 поднимается каждый раз, когда Варшава решает сделать еще один шаг в обострении отношений с Россией.