Грузинские наемники рассказали об организации расстрелов на Майдане

Киев, 12 декабря. В феврале 2014 года в Киеве действовала группа из 50 наемников, которые позднее открыли огонь по протестующим на Майдане. Об этом рассказал адвокат экс-сотрудников «Беркута» Александр Горошинский.

Он ссылается на новые показания грузинских наемников Александра Ревазишвили и Кобы Нергадзе, которые поведали об организации расстрелов.

Как отметил Горошинский, в феврале 2014 года в украинскую столицу приехали 50 снайперов.

«Они делились на группы по 10 человек, были размещены в разных точках, откуда вели огонь по указу. И получили по пять тысяч долларов за работу. То есть эти люди были привезены с конкретной целью вести огонь без разбора, ставилась задача создать конфликт», — подчеркнул юрист в эфире телеканала «112 Украина».

Грузины также собираются раскрыть имена заказчиков и организаторов бойни.

Напомним, ранее стало известно том, что Александр Ревазишвили и Коба Нергадзе готовы дать в суде показания по делу о стрельбе на Майдане только в режиме видеоконференции.