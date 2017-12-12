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Политика
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Украина
Грузинские наемники рассказали об организации расстрелов на Майдане
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    Грузинские наемники рассказали об организации расстрелов на Майдане

    21:17  12 Декабря 2017  /обновлено: 21:17  12 Декабря 2017
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    Грузинские наемники рассказали об организации расстрелов на Майдане

    Киев, 12 декабря. В феврале 2014 года в Киеве действовала группа из 50 наемников, которые позднее открыли огонь по протестующим на Майдане. Об этом рассказал адвокат экс-сотрудников «Беркута» Александр Горошинский.

    Он ссылается на новые показания грузинских наемников Александра Ревазишвили и Кобы Нергадзе, которые поведали об организации расстрелов.

    Как отметил Горошинский, в феврале 2014 года в украинскую столицу приехали 50 снайперов.

    «Они делились на группы по 10 человек, были размещены в разных точках, откуда вели огонь по указу. И получили по пять тысяч долларов за работу. То есть эти люди были привезены с конкретной целью вести огонь без разбора, ставилась задача создать конфликт», — подчеркнул юрист в эфире телеканала «112 Украина».

    Грузины также собираются раскрыть имена заказчиков и организаторов бойни.

    Напомним, ранее стало известно том, что Александр Ревазишвили и Коба Нергадзе готовы дать в суде показания по делу о стрельбе на Майдане только в режиме видеоконференции.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #майдан
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