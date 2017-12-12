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Флаг ДНР развернули на вершине Килиманджаро
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    Флаг ДНР развернули на вершине Килиманджаро

    20:58  12 Декабря 2017  /обновлено: 20:59  12 Декабря 2017
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    Флаг ДНР развернули на вершине Килиманджаро

    Донецк, 12 декабря. Альпинисты из ДНР покорили вершину Килиманджаро и развернули там флаг республики. Об этом во вторник сообщило министерство молодежи, спорта и туризма ДНР.

    «Сегодня сборная команда ДНР по альпинизму под руководством президента Федерации альпинизма Олега Палия покорила высочайшую точку Африки — пик Килиманджаро», — рассказали в ведомстве Донецкому агентству новостей.

    Напомним, что Килиманджаро является высочайшим стратовулканом Африки, а его вершина (5,8 км над уровнем моря) — самой высокой точкой на всем континенте. Экспедиция альпинистов осуществлялась в рамках запущенного в 2015 году проекта «Флаг ДНР на вершинах мира». За последние три года альпинисты Донбасса подняли знамя республики на вершину Эльбруса (самая высокая точка в Европе), Казбека (Кавказ), Аконкагуа (Аргентина) и на Пик Ленина (Киргизия).   

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #днр #флаг #альпинисты #килиманджаро
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