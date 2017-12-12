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Политика
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Украина
Грузинские наемники дадут в суде показания о снайперах на Майдане
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    Грузинские наемники дадут в суде показания о снайперах на Майдане

    20:57  12 Декабря 2017  /обновлено: 20:57  12 Декабря 2017
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    Грузинские наемники дадут в суде показания о снайперах на Майдане

    Киев, 12 декабря. Грузинские наемники Александр Ревазишвили и Коба Нергадзе готовы дать показания в украинском суде по делу о снайперах, которые стреляли по протестующим людям на Майдане в 2014 году. Об этом сообщил во вторник Александр Горошинский – адвокат экс-сотрудников спецподразделения «Беркут».

    По словам юриста, представители защиты фигурантов уже успели допросить новых свидетелей.

    «Они указывают время, место, способ, называют фамилии, кто это делал, из какого оружия это происходило», — подчеркнул Горошинский в эфире телеканала «112 Украина».

    Адвокат также рассказал о том, что граждане Грузии опасаются за свою жизнь и готовы давать показания в Святошинском районном суде Киева только в режиме видеоконференции из Армении.

    «Свидетели сообщили, что сами видели группу лиц, которым раздали оружие и патроны, которые потом стреляли со здания консерватории. Нергадзе видел также снайперов на здании отеля «Украина», — добавил юрист.

    Напомним, ранее итальянский журналист Джан Микалессин заявил о том, что в феврале 2014 года в Киеве действовали иностранные наемники, якобы имевшие связь с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #майдан
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