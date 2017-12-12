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Политика
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Политика
Трамп утвердил расходы на «сдерживание России» в военном бюджете США
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    Трамп утвердил расходы на «сдерживание России» в военном бюджете США

    20:44  12 Декабря 2017  /обновлено: 20:44  12 Декабря 2017
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    Трамп утвердил расходы на «сдерживание России» в военном бюджете США

    Вашингтон, 12 декабря. Президент США Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет страны на 2018 год, одобрив пункт о «сдерживании России».

    Общий объем бюджета составил 692 млрд долларов, из которых 4,6 млрд долларов планируется направить на поддержку работы по сдерживанию России, проводимой среди европейских союзников США. В документе отмечается, что подобные затраты обусловлены необходимостью ответа на «российскую агрессию».

    Кроме того, законопроект продлевает запрет на сотрудничество с министерством обороны России, а также обязывает Трампа докладывать Конгрессу о любых переговорах с Россией относительно урегулирования сирийского вооруженного конфликта.

    Напомним, что в августе президент США Дональд Трамп утвердил санкции, введенные Конгрессом в отношении России, однако при этом отметил, что они противоречат американской конституции.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сша #трамп #бюджет #сдерживание
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