Трамп утвердил расходы на «сдерживание России» в военном бюджете США

Вашингтон, 12 декабря. Президент США Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет страны на 2018 год, одобрив пункт о «сдерживании России».

Общий объем бюджета составил 692 млрд долларов, из которых 4,6 млрд долларов планируется направить на поддержку работы по сдерживанию России, проводимой среди европейских союзников США. В документе отмечается, что подобные затраты обусловлены необходимостью ответа на «российскую агрессию».

Кроме того, законопроект продлевает запрет на сотрудничество с министерством обороны России, а также обязывает Трампа докладывать Конгрессу о любых переговорах с Россией относительно урегулирования сирийского вооруженного конфликта.

Напомним, что в августе президент США Дональд Трамп утвердил санкции, введенные Конгрессом в отношении России, однако при этом отметил, что они противоречат американской конституции.