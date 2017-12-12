Сирия: Россия подготовила в Хомсе более 800 саперов

Москва, 12 декабря. Специалисты из сирийского филиала Международного противоминного центра (МПЦ) Вооруженных Сил Российской Федерации в 2017 году подготовили более 800 саперов. Об этом рассказал во вторник журналистам глава МПЦ Игорь Михайлик.

Он напомнил о том, что филиал был развернут в городе Хомс. В рамках программы осуществлялось обучение саперов для нужд правительственной армии и силовых ведомств Сирийской Арабской Республики.

«Всего с начала этого года осуществлено более 10 выпусков саперов. Всего подготовлено 860 человек, и сейчас продолжается подготовка еще 77 человек на базе нашего противоминного центра», — подчеркнул Михайлик.

Напомним, ранее заместитель руководителя Инженерных войск ВС РФ Константин Смешко заявил о том, что российские саперы вернулись из провинции Дейр-эз-Зор без потерь.