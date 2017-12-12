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Минобороны РФ опубликовало видео возвращения «летающего радара» А-50 из Сирии
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    Минобороны РФ опубликовало видео возвращения «летающего радара» А-50 из Сирии

    20:31  12 Декабря 2017  /обновлено: 20:31  12 Декабря 2017
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    Минобороны РФ опубликовало видео возвращения «летающего радара» А-50 из Сирии

    Иваново, 12 декабря. В Иваново после успешного выполнения боевых задач в Сирии вернулся самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Министерство обороны России опубликовало видеозапись с возвращением «Летающего радара» из Сирии.

    В торжественных мероприятиях по случаю возвращения экипажа приняли участие командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, школьники из всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», представители ветеранских организаций, сослуживцы, родственники и члены семей прибывших военнослужащих.

    На видеозаписи можно увидеть, как самолет совершает посадку, после чего из него выходят военнослужащие, которых встречают члены их семей.

    Напомним, 11 декабря президент РФ Владимир Путин прибыл на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. В ходе своего визита, Владимир Путин отдал приказ приступить к частичному выводу группировки российских войск из Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #самолет #минобороны рф #а-50 #летающий радар
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