Сирия: США не обеспечили безопасность доставки гумпомощи в сирийский Ат-Танф 

Москва, 12 декабря. Власти США не ответили на вопрос по обеспечению безопасности доставок гуманитарной помощи в сирийский Ат-Танф. Об этом во вторник заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Кураленко.

«До настоящего времени официальный ответ на вопрос обеспечения безопасности доставки гуманитарной помощи от представителей группировки США в Эт-Танфе ООН не получен», — отметил он.

Кураленко добавил, что Вашингтон также задерживает решение вопроса по оказанию помощи беженцам в лагере Эр-Рукбан.

Напомним, что ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ненужной созданную США 55-километровую зону в Ат-Танфе. Согласно некоторым данным, к военной базе США в Ат-Танфе стекаются не только антиправительственные силы, воюющие в Сирии, но и боевики из террористических группировок.