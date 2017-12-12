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Политика
США продолжат давить на Турцию из-за покупки российских С-400
Политика
Сирия: США не обеспечили безопасность доставки гумпомощи в сирийский Ат-Танф 
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    Сирия: США не обеспечили безопасность доставки гумпомощи в сирийский Ат-Танф 

    20:12  12 Декабря 2017  /обновлено: 20:40  12 Декабря 2017
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    Сирия: США не обеспечили безопасность доставки гумпомощи в сирийский Ат-Танф 

    Москва, 12 декабря. Власти США не ответили на вопрос по обеспечению безопасности доставок гуманитарной помощи в сирийский Ат-Танф. Об этом во вторник заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Кураленко.

    «До настоящего времени официальный ответ на вопрос обеспечения безопасности доставки гуманитарной помощи от представителей группировки США в Эт-Танфе ООН не получен», — отметил он.

    Кураленко добавил, что Вашингтон также задерживает решение вопроса по оказанию помощи беженцам в лагере Эр-Рукбан.

    Напомним, что ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ненужной созданную США 55-километровую зону в Ат-Танфе. Согласно некоторым данным, к военной базе США в Ат-Танфе стекаются не только антиправительственные силы, воюющие в Сирии, но и боевики из террористических группировок.

    Автор: Алексей Громов
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