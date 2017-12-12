Туск рассказал о планах ЕС продлить санкции против России

Брюссель, 12 декабря. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в четверг планируют обсудить вопрос выполнения минских соглашений, чтобы в очередной раз продлить санкции против России. Об этом говорится в письме участникам предстоящей встречи лидеров стран ЕС, написанном председателем Евросовета Дональдом Туском.

«Канцлер Меркель и президент Макрон также сообщат о выполнении Минских соглашений с целью продления экономических санкций против России», — говорится в документе.

Ранее источник агентства РИА Новости сообщил, что Евросоюз планирует продлить на полгода санкции против России по итогам саммита ЕС, оставив их без изменений.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин предложил разместить на линии разграничения в Донбассе миротворцев ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ.