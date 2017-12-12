Победительница конкурса «Миссис Москва» продемонстрировала свою красоту и многогранность. ФАН-ТВ

В российской столице выбрали самую успешную, творческую и красивую маму-москвичку. Фонд «Планета женщин» уже в 20-й раз провел конкурс «Миссис Москва». На площадке побывала съемочная группа ФАН-ТВ, чтобы узнать, кто станет обладательницей титула в 2017 году.

Перед долгожданной финальной частью конкурса атмосфера в гримерке накалена до предела: суета, беспокойство, внимание к каждой мелочи… Волнение конкурсанток передается дизайнерам и гримерам. Оно и понятно: на сцене каждая красавица должна выглядеть идеально.

– Вот, например, гример сейчас поправляет девочку, которая сама себя красила. Да, я сама себя накрасила! – с улыбкой признается Алена Бурносова, конкурсантка «Миссис Москва-2017».

– Самое главное – это внутренняя гармония, и тогда все сложится, – убеждена Ярослава, которая работает на конкурсе «Миссис Москва» гримером.

В этом году Москва выбирает лучшую замужнюю красавицу в 20-й раз. 16 конкурсанток в возрасте от 22 до 47 лет – успешные во всех смыслах дамы: телеведущие, модели, менеджеры, юристы, стюардессы и бизнес-леди. Каждая из них уверена: двое и даже трое детей не могут помешать женщине быть красивой.

– Вы знаете, дети – это мой самый сильный стимул. Они генераторы идей, они двигатели моей жизни, – в беседе с репортером ФАН-ТВ откровенничает участница конкурса Анастасия Тойменцева. – За десять лет в декрете, естественно, я получила высшее образование, я создала свой бизнес. Я практикующий психолог и спикер, также организую фотопроекты, мероприятия для мам. И даже сейчас здесь, перед вами, я благодаря своим детям.

Директор фонда «Планета женщин» Алла Маркина рассказала об организации конкурса:

– Пришли участницы, которые вегетарианки, спортсменки, не пьют шампанского. Я думаю: о, как интересно! Мне тоже есть чему у них поучиться. То есть, молодцы! Такое вот новое поколение. Все… каждая вторая – блогерша! О-о-о! То ли еще будет, ой-ой-ой!

Поддержать талантливых мам в концертный зал «Мир» съехались звезды российского шоу-бизнеса и знаменитые леди страны. В их числе – супермодель, посол и член совета директоров Всемирного Благотворительного Фонда W.I.N. Foundation, обладательница титула Миссис Земной Шар 2011 (Mrs. Globe 2011) Алиса Крылова:

– Помните такую американскую ручку? Ее переворачиваешь, и там девушка – раз! – и без платья. Всё так легко и просто, да? Разденься – и все получишь!.. В общем, нет, на самом деле все не так, и мы получили горький опыт. В 17-18 лет все девушки красивые. А вы попробуйте выглядеть так лет в 20, 30 или 40! Когда у вас уже много детей, и когда вы уже являетесь непосредственно матерью, женой, и на вас лежит огромная ответственность – такая, как семья, дети и, естественно, быт домашний, хозяйство и так далее.

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Поддержать конкурсанток приехала и Полина Диброва, модель, обладательница титула «Миссис Россия-2017», супруга знаменитого телеведущего Дмитрия Диброва. Она сообщила ФАН-ТВ о своих последних достижениях:

– Недавно я открыла Школу юных леди и джентльменов, школу эстетического воспитания. На мой взгляд, это очень важно, потому что сейчас мы закладываем будущее поколение нашей страны, России. И от того, как мы сейчас будем образовывать наших детей, полностью будет зависеть будущее России.

Полтора месяца претендентки на корону демонстрировали свои таланты в различных шоу. В жюри конкурса оказались хореограф Алла Духова, шоумен Дмитрий Хрусталев, телеведущая Ольга Спиркина, продюсер Андрей Разин, гитарист Валерий Дидюля. Последний выразил свое впечатление от конкурса следующим образом:

– Мне кажется, это лишнее подтверждение тому, что в России очень красивые девушки, женщины. Они красивы в любом возрасте, совершенно в любом статусе, и есть чем гордиться нам, мужчинам.

На сцене обаятельные красотки исполнили свой коронный творческий номер, а напоследок сразили публику волшебным индийским танцем. В год 70-летия дипломатических отношений России и Индии наряды конкурсанткам сшила знаменитая индийская кутюрье Бхавана Рао. Именно в ее платьях поднимались на подиум «Мисс Индия» и завоевавшая корону победительницы «Мисс мира-2017» Мануши Чхиллар.

– Я – мама двоих детей, и я как никто другой знаю, какой это огромный труд, и каково это – быть замужней женщиной, – призналась Бхавана Рао корреспонденту ФАН-ТВ. – Вы полностью отдаете себя семье и при этом заботитесь о том, чтобы быть настоящим, знаете, таким эталоном для русских женщин, особенно замужних. Это огромная ответственность. И у вас еще есть силы развиваться дальше, заботиться о себе, служить примером для подражания, уметь себя подать. Это потрясающе. Я поражаюсь тому, что делают эти прекрасные девушки. У них столько энергии, боже! Это вдохновляет. Это то, чем мы все должны гордиться, в этом кроется настоящая женская сила.

Корона «Миссис Москва-2017» досталась 31-летней Яне Степановой. Профессиональная модель увлекается восточной философией, прыжками с парашютом, горным велосипедом, скалолазанием и сноубордом. И при этом успевает не только следить за собой, но и воспитывать троих детей. В будущем году новоиспеченная «Миссис Москва» станет почетным гостем на неделе моды в Дели.

– На самом деле, я очень давно хотела посетить Индию, – сказала Яна Степанова, – но то, что это будет в качестве «Миссис Москва-2017», я не могла себе представить несколько месяцев назад. Это очень здорово, я с удовольствием поеду. Самое главное, я рада! Я сейчас представляю, как мои детишки радуются, смотря на свою маму, что она выиграла, что она победила в конкурсе красоты. Это огромный подарок для меня, для моей семьи. Моя семья на всем протяжении меня поддерживала, мой муж меня вдохновлял. Мои детишки очень ждали, что их мама приедет с короной. Конечно же, это самое большое счастье, которое есть у каждой женщины, – ее семья, ее дети.

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