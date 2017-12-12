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Общество
Ученые в Италии раскрыли секрет долголетия
Общество
Ученые в Италии раскрыли секрет долголетия
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    Ученые в Италии раскрыли секрет долголетия

    19:58  12 Декабря 2017  /обновлено: 20:00  12 Декабря 2017
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    Ученые в Италии раскрыли секрет долголетия

    Рим, 12 декабря. Группа итальянских исследователей обнаружила, что некоторые особенности человеческой психики способны напрямую влиять на продолжительность жизни.

    Объектом изучения ученых стали жители южных итальянских районов, где средняя продолжительность жизни у женщин составляет 92 года, а у мужчин — 85 лет. Это почти на 10 лет больше, чем в остальных итальянских регионах.

    Оказалось, что секрет долголетия скрывался не в физических данных, а в особенностях психики. Для всех итальянских долгожителей характерны такие черты, как упорство, привязанность к родной земле и к семье, непоколебимая вера и позитивное отношение к жизни.

    Как сообщает журнал International Psychogeriatrics, уникальность исследования заключается в том, что впервые к изучению продолжительности человеческой жизни подошли не с медицинской или генетической точки зрения, а с позиции психологии.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #ученые #италия #продолжительность жизни
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