Кто «подставил» ямальского школьника. Колонка Олега Денежки

То, что случилось еще в ноябре в Германии с подростком из Нового Уренгоя Николаем Десятниченко, вполне можно назвать скандалом. Но правильнее назвать подлостью, показывающей, как взрослые могут подставить детей. Тогда школьник в немецком парламенте публично назвал немецких военнопленных «невинными жертвами». Вот только говорил он не своими словами и не от своего, получается, имени. И вот теперь правда всплыла.

Доклад был сделан с подачи немецкой стороны, в рамках программы памяти немецких солдат, погибших в плену на территории СССР. Видео доклада Николая перед немецкими парламентариями еще 19 ноября облетело Рунет, и школьник подвергся настоящей обструкции со стороны многочисленной аудитории Сети.

Подростка сразу обвинили в пропаганде нацизма. Собственно, обвинение было очевидным и, казалось бы, бесспорным. Вот только как теперь выяснилось, направлено было не по адресу.

Тогда тревогу подняла депутат законодательного собрания региона Елена Кукушкина. Она же направила соответствующий запрос в профильный комитет. И вот на днях, по результатам запроса, директору гимназии № 1 Нового Уренгоя Екатерине Кашниковой и преподавателю немецкого языка Людмиле Кононенко департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа был вынесен выговор. И все стало ясно.

Вообще, гимназия №1 с углубленным изучением иностранных языков является одной из самых престижных в городе. Наверное, поэтому, несмотря на выговор, директор образовательного учреждения довольно успешно переложила всю вину на одну только преподавательницу. Но уже точно понятно, что если и есть в этом докладе «невинные жертвы», то это не немецкие солдаты. Это школьник из Приполярья. Который пал жертвой безответственности воспитателей и лицемерия немецких пропагандистов.

Обратимся к истории вопроса. Согласно объяснительной директора, приглашение поехать в Германию пришло на личную электронную почту Кононенко от директора гимназии в Касселе. С немецкими коллегами у гимназии в Новом Уренгое довольно давняя история сотрудничества. При этом, дескать, учительница в известность директора не поставила и самостоятельно готовила к поездке гимназистов, у которых были высокие оценки по немецкому языку.

В том числе, по словам директора, Людмила Кононенко самостоятельно писала тексты докладов по материалам, присланным немецкой стороной. Однако и сама директор издала приказ об отправке школьников в Германию только непосредственно перед поездкой, не сообщив об этом властям.

Поверить в этот бардак в школьном учреждении невозможно. Директор не читала текстов докладов!? Не знала о поездке заранее? Это фэнтези почище «Игры престолов».

Вернемся к докладу. Выступая в Бундестаге, Коля рассказал о Георге Йохане Рау, немецком солдате 6-й полевой армии Паулюса, который участвовал в Сталинградской битве и погиб в лагере в Челябинской области.

Гимназист отмечал, что солдат «умер от тяжелых условий плена», при этом «в лагере оказались невинно погибшие люди, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».

Именно последние слова и вызвали бурю возмущения. Мол, таким образом, школьник приравнял немецких военнопленных к советским солдатам, оказавшимся в немецких концлагерях, и угнанным на работы в Германию гражданам СССР.

Но строго говоря, Коля Десятниченко во многом прав. Среди немецких солдат и офицеров, особенно зимой в Сталинграде, действительно было немало «не желавших воевать» и мечтавших вместо этого отправиться домой. В их числе был даже один фельдмаршал. И члены немецкой коммунистической партии.

Но все это, конечно, верно, и то, что сказал Коля, вполне справедливо. Однако в докладе школьника (а точнее в докладе его учительницы, написанном по материалам ее немецких коллег) не прозвучало ни слова о том, как обращались в немецком плену с нашими гражданами и сколько из них не вернулось домой.

Не сказано было и о том, что от голода в нашем плену погибли единицы немецких солдат. Военнопленные получали полноценный иждивенческий, а в случае привлечения к восстановительно-строительным работам даже рабочий паек. В немецком же плену истощение и болезни были основной причиной смерти среди наших пленных.

Не сказано в докладе и о том, что немецкие военнопленные получали полноценную медицинскую помощь. И наконец, ни строчки о том, чьей же именно «невинной жертвой» стали немецкие солдаты. А это была вовсе не администрация лагерей в СССР, не советская сторона, а немецкие политики и военные, развязавшие эту безумную бойню.

Вообще самым удивительным является выбор немецкой стороны по поводу адресата просьбы. Новый Уренгой – крупнейший город Ямало-Ненецкого автономного округа. Основан он как рабочий поселок в 1975 году через 10 лет после победы. А городом стал лишь в 1980 году, через 15 лет.

Город является производственным центром крупнейшего газоносного района, неофициальной газовой «столицей» России. История поселка началась через четыре года после завершения Великой Отечественной войны, когда в 1949 году по распоряжению Сталина в приполярной тундре началось строительство трансполярной железной дороги Салехард — Игарка.

Да, дорога строилась десятками тысяч людей, которые в большинстве своем являлись заключенными ГУЛАГа. Но не пленными немцами. К этому времени немецкие военнопленные давно уже были распределены по специальным лагерям в европейской части страны, и занимались преимущественно строительными, восстановительными, горнодобывающими и даже инженерно-проектными работами. А многие уже отправились по домам.

Поэтому ни одного немецкого военнопленного в Новом Уренгое за всю его историю в глаза не видели. Откуда школьнику из Приполярья взять архивные документы, тем более найти свидетелей тех дней, проживая в районе, никакого отношения к истории немецких военнопленных в СССР не имеющего!? Ценность Коли для такого доклада, тем более с таким громким пафосным финалом, как выступление в немецком парламенте, равна нулю.

Что касается непосредственно Сталинграда, то там действительно все было очень плохо для немецких пленных. Но не по вине Советской армии или правительства. Большое количество немецких пленных умерло буквально в первые же дни и недели после капитуляции армии фельдмаршала Паулюса и в процессе этапирования к местам заключения. Условия были тяжелейшими. Но в чем этому причина?

Зима 1942-1943 года была очень холодной, морозы стояли до 30-35 градусов ниже нуля. Немцы пережили большую часть зимы в осаде. Нашим частям достались не просто пленные немцы. Умирающие, больные, замерзшие голодные солдаты, брошенные в котле верховным командованием. Вот чьими невинными жертвами они стали. Прежде всего самого Гитлера.

Тем не менее немецким солдатам сразу же стала оказываться медицинская помощь. Уместнее было бы говорить не о том, сколько умерло в плену «несправедливо», а скольких нам удалось спасти. И многих, кстати, незаслуженно, а просто по-человечески, из гуманистических соображений.

Если подвести итог всей истории, то я согласился бы с Пушковым, который осудил травлю школьника. Особой вины имеющего хорошие оценки по немецкому языку, но наверняка плохо ориентирующегося в отечественной истории Николая Десятниченко в случившемся нет.

Эти пробелы в школьном образовании — наша общая беда, слабость школьной программы. Программы, где гораздо больше времени и сил уделяется ОБЖ, при изучении которого, в отличие от физики и истории, здравого смысла и внимания родителей, более чем достаточно.

Не удивляет и поведение немецкой стороны, которая просто воспользовалась невежеством школьника и тщеславием преподавателей. А может, и прибегла к материальной стороне дела. А вот поведение учительницы немецкого Людмилы Кононенко и директора гимназии Екатерины Кашниковой просто поражает.

Как божий день ясно, что преподавательница и директор отлично понимали, как подставляют своего ученика. И выговора тут, пожалуй, недостаточно. А вот выводы сделать надо.

Никто не исказит историю больше, чем мы сами.