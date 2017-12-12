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Петербургскую дамбу закроют из-за угрозы наводнения
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    Петербургскую дамбу закроют из-за угрозы наводнения

    19:51  12 Декабря 2017  /обновлено: 19:51  12 Декабря 2017
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    Петербургскую дамбу закроют из-за угрозы наводнения

    Санкт-Петербург, 12 декабря. Створы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений закроют из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба комплекса.

    «12 декабря 2017 года в связи с неблагоприятными погодными условиями и возможным повышением уровня воды до опасных значений было принято решение о закрытии затворов Комплекса защитных сооружений», — говорится в сообщении.

    Ранее главное управление МЧС по Петербургу предупредило о резком повышении уровня воды в Неве до 130-160 сантиметров. По данным ведомства, 13 декабря в Петербурге ожидается усиление юго-западного и южного ветра с порывами до 1518 м/с.

    Автор: Алексей Громов
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    #петербург #дамба #уровень воды
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