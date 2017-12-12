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Греф объяснил сбои в работе Сбербанка
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    Греф объяснил сбои в работе Сбербанка

    19:58  12 Декабря 2017  /обновлено: 19:58  12 Декабря 2017
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    Греф объяснил сбои в работе Сбербанка

    Москва, 12 декабря. Специалисты «Сбербанка России» планируют через 10 дней завершить расследование причин двух технических сбоев, на которые клиенты пожаловались в конце ноября и начале декабря. Об этом рассказал во вторник журналистам глава банка Герман Греф.

    По словам Грефа, инциденты связаны с переходом технологической платформы Сбербанка в режим ограниченной функциональности. Согласно предварительным данным, высокая нагрузка во время испытаний привела к сбою работы системы.

    «При меньших нагрузках он не реализовывался, и в результате мы теряли до 40% операций по картам в течение 50 минут… Окончательное расследование закончится примерно через 10 дней, потому что мы проводим несколько типов расследований», — объяснил он.

    Как сообщало издание «Ридус», в начале декабря клиенты «Сбербанка России» пожаловались на то, что с некоторых счетов были ошибочно списаны средства.

    Автор: Алексей Громов
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    #сбербанк #греф
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