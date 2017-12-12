Греф объяснил сбои в работе Сбербанка

Москва, 12 декабря. Специалисты «Сбербанка России» планируют через 10 дней завершить расследование причин двух технических сбоев, на которые клиенты пожаловались в конце ноября и начале декабря. Об этом рассказал во вторник журналистам глава банка Герман Греф.

По словам Грефа, инциденты связаны с переходом технологической платформы Сбербанка в режим ограниченной функциональности. Согласно предварительным данным, высокая нагрузка во время испытаний привела к сбою работы системы.

«При меньших нагрузках он не реализовывался, и в результате мы теряли до 40% операций по картам в течение 50 минут… Окончательное расследование закончится примерно через 10 дней, потому что мы проводим несколько типов расследований», — объяснил он.

Как сообщало издание «Ридус», в начале декабря клиенты «Сбербанка России» пожаловались на то, что с некоторых счетов были ошибочно списаны средства.