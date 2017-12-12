Издание The Duran сравнило российский ЗРК С-400 с американским MIM-104 Patriot

Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» и американский MIM-104 Patriot являются самыми эффективными системами противовоздушной обороны. Но можно ли сказать, что одна из них в чем-то превосходит другую?

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Head-to-head matchup: Russia’s S-400 and America’s Patriot missile system (Лицом к лицу: российский С-400 против американского «Патриот»), опубликованной порталом The Duran.

Две величайшие державы на этой планете: Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки уже долгие годы находятся в состоянии конкуренции. Наиболее ярко она проявилась во времена холодной войны, в виде огромного количества имеющегося у обеих стран ядерного оружия. Однако гонка вооружений затронула не только межконтинентальные стратегические ракеты.

Ядерная война, конечно, является «судом последней инстанции» в международных конфликтах, и мы, безусловно, благодарны судьбе, что войны такого рода еще никогда не происходили. Тем не менее война — это реальность, в которой нужно либо сражаться, либо сдерживать противника. Каждая страна сама делает для себя выбор.

Две величайшие державы 20-го и теперь начала 21-го века решили опередить весь остальной мир в гонке вооружений. Сегодня США и Россия являются двумя лидерами в разработке и развертывании систем противовоздушной обороны.

Двумя системами ПВО, которые в настоящее время находятся в полном развертывании, являются российские С-400 «Триумф» и американские MIM-104 Patriot. Эти две системы используются не только странами-производителями, но и другими государствами-операторами по всему земному шару.

ЗРК С-400 предназначен для защиты Москвы, Северо-западного региона России, Курильских островов, Калининграда, Новосибирска, Электросталя, Находки и общей границы с Северной Кореей. За пределами страны эта система, как сообщается, находится в эксплуатации в Сирии с ноября 2015 года. «Триумфы» установлены на авиабазе «Хмеймим» и неподалеку от города Масьяф. Стоит также отметить, что Турция выразила заинтересованность в покупке С-400 еще в 2009 году. Помимо Анкары о желании закупить С-400 заявили в Эр-Рияде, Сеуле, Алжире, Каире, Ереване, Нью-Дели, Манаме, Астане, Ханое, Тегеране и Пекине.

Американский MIM-104 выпускается компанией Raytheon и в настоящее время является основной системой противовоздушной обороны армии США. Предполагается, что Patriot будет использоваться, по крайней мере, до 2040 года.

Patriot уже была продана и развернута на Тайване, в Германии, Греции, Израиле, Японии, Кувейте, Нидерландах, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании, Катаре, Южной Корее и Испании. Более того, систему эксплуатируют военные силы НАТО на территории Турции.

Американский комплекс демонстрирует высокую эффективность с момента ее первого развертывания в войне в Персидском заливе 1991 года. Во время боевых действий успех Patriot был предметом споров, начиная с первого неудачного использования ракеты в бою, когда произошел компьютерный сбой, и ракета вылетела сбивать несуществующую цель.

Тем не менее частое использование ЗРК в боевых условиях позволило провести многочисленные улучшения и исправления, что впоследствии завоевало ей хорошую репутацию.

Этот видеоролик показывает систему Patriot в действии во время тестов и дает нам отчет о её работе.

Сирийский конфликт дал России первую реальную возможность продемонстрировать смертельную мощь и эффективность своих модернизированных вооружений. На сегодняшний день нет видеозаписи использования С-400 в условиях битвы, однако видео, снятое на испытательном полигоне «Капустин Яр», как сообщается, было записано в условиях тяжелых электронных помех. Несмотря на это, все четыре ракеты достигли своих целей.

Интересно сравнить характеристики конкурентов: так, С-400 моложе своего американского аналога на 25 лет и обладает большей дальностью поражения аэродинамической цели (250 км у С-400 и 160 км у Patriot), большим радиусом действия баллистических ракет (60 км против 45 км). При этом «Триумф» может похвастаться большей дальностью обнаружения целей и гораздо более высокой скоростью развертывания.

Список можно продолжить. Российская система превосходит MIM-104 по всем перечисленным параметрам. Тем не менее не стоит забывать, что американская система имеет многолетний успешный опыт на поле битвы. Пока она обладает репутацией эффективной и надежной системы, проверенной временем.

И хотя у С-400 мало опыта участия в реальных конфликтах, установка прекрасно показала себя во всех тестах. У редакции The Duran нет оснований полагать, что оборудование Российской Федерации проявит себя на поле боя хуже, чем американский аналог. Тем более что другие российские новинки: многоцелевые истребители, бомбардировщики и крылатые ракеты показали высокий результат.

Можно с уверенностью сказать, что обе страны имеют все возможности создавать мощные смертоносные вооружения. Именно это и заставляет надеяться на то, что два государства, наконец, объединятся в борьбе со всеми современными мировыми угрозами.