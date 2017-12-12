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Политика
США продолжат давить на Турцию из-за покупки российских С-400
Политика
На ты и откровенно: Горбачев призвал США к новому формату диалога с Россией
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    На ты и откровенно: Горбачев призвал США к новому формату диалога с Россией

    20:38  12 Декабря 2017  /обновлено: 20:38  12 Декабря 2017
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    На ты и откровенно: Горбачев призвал США к новому формату диалога с Россией

    Москва, 12 декабря. Россия и США должны начать выстраивать откровенный и доверительный диалог, чтобы решить накопившиеся противоречия, считает первый президент СССР Михаил Горбачев.

    По его словам, в конце XX века двум сверхдержавам удалось договориться по многим вопросам, включая запрет на применение ядерного оружия, однако эти достижения были забыты. Сегодня военные доктрины вновь разрешают применять подобное вооружение.

    «Это недостойно двух великих народов, тех, которые холодную войну закончили. Нужно, чтобы мы могли встречаться с американцами таким образом, что мы партнеры: на ты и откровенно», — подчеркнул политик, выступая на презентации книги Сюзанны Масси «Доверяй, но проверяй! Уроки русского для Рейгана».

    Горбачев подчеркнул, что если не остановить эту милитаризацию сейчас, она будет лишь нарастать.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сша #горбачев
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