ХАМАС объявил о начале третьей интифады после решения Трампа

Москва, 12 декабря. Лидеры движения ХАМАС объявили о начале третьей интифады (арабское боевое движение, направленное против Израиля — прим. ФАН). Таким образом организация отреагировала на решение президента США признать Иерусалим столицей Израиля.

«Мы объявили о начале третьей интифады, чтобы протесты продолжались и чтобы надавить на США, чтобы они отменили свое решение. В секторе Газа акции протеста растут в рамках начала интифады», — приводит РИА Новости заявление пресс-секретаря движения Абдулатива Алкану.

Представитель исламистской организации также отметил, что ХАМАС ждет повторения «дня гнева». Напомним, ранее руководитель политбюро организации объявил о начале всеобщего восстания.

Отметим, решение США об официальном признании Иерусалима столицей Израиля и последующем переносе туда своего посольства вызвало бурное негодование общественности арабских стран. В Палестине заявили, что Вашингтон таким образом подает сигнал об окончании своего участия в мирном урегулировании на Ближнем Востоке. В организации ХАМАС и вовсе назвали инициативу американского лидера открытием «врат ада».