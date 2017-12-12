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ХАМАС объявил о начале третьей интифады после решения Трампа
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    ХАМАС объявил о начале третьей интифады после решения Трампа

    19:39  12 Декабря 2017  /обновлено: 19:39  12 Декабря 2017
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    ХАМАС объявил о начале третьей интифады после решения Трампа

    Москва, 12 декабря. Лидеры движения ХАМАС объявили о начале третьей интифады (арабское боевое движение, направленное против Израиля — прим. ФАН). Таким образом организация отреагировала на решение президента США признать Иерусалим столицей Израиля.

    «Мы объявили о начале третьей интифады, чтобы протесты продолжались и чтобы надавить на США, чтобы они отменили свое решение. В секторе Газа акции протеста растут в рамках начала интифады», — приводит РИА Новости заявление пресс-секретаря движения Абдулатива Алкану.

    Представитель исламистской организации также отметил, что ХАМАС ждет повторения «дня гнева». Напомним, ранее руководитель политбюро организации объявил о начале всеобщего восстания.

    Отметим, решение США об официальном признании Иерусалима столицей Израиля и последующем переносе туда своего посольства вызвало бурное негодование общественности арабских стран. В Палестине заявили, что Вашингтон таким образом подает сигнал об окончании своего участия в мирном урегулировании на Ближнем Востоке. В организации ХАМАС и вовсе назвали инициативу американского лидера открытием «врат ада».

    Автор: Федор Веснин
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    #трамп #израиль #палестина #хамас #интифида
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