Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Ученые в Италии раскрыли секрет долголетия
Украина
Украинцы в опасности: Госдеп предупредил Киев о возможной потере поддержки МВФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинцы в опасности: Госдеп предупредил Киев о возможной потере поддержки МВФ

    19:34  12 Декабря 2017  /обновлено: 19:34  12 Декабря 2017
    181

    Украинцы в опасности: Госдеп предупредил Киев о возможной потере поддержки МВФ

    Вашингтон, 12 декабря. Украина может потерять поддержку Международного валютного фонда, если Киев не достигнет прогресса в реализации важных реформ. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

    «Если украинцы не смогут достичь ощутимого прогресса в области антикоррупционного суда и в области реформы газотранспортной системы, я думаю, они в большой опасности», — сказал Митчелл на слушаниях в сенате.

    Стоит отметить, что четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года МВФ перечислил первый транш в размере пяти миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в размере 1,7 миллиарда. В 2017 году Украина получила только один миллиард долларов.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #украина #мвф #транш #поддержка
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть