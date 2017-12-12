Украинцы в опасности: Госдеп предупредил Киев о возможной потере поддержки МВФ

Вашингтон, 12 декабря. Украина может потерять поддержку Международного валютного фонда, если Киев не достигнет прогресса в реализации важных реформ. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

«Если украинцы не смогут достичь ощутимого прогресса в области антикоррупционного суда и в области реформы газотранспортной системы, я думаю, они в большой опасности», — сказал Митчелл на слушаниях в сенате.

Стоит отметить, что четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года МВФ перечислил первый транш в размере пяти миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в размере 1,7 миллиарда. В 2017 году Украина получила только один миллиард долларов.