Сирия и ВКС РФ победили терроризм: визит Путина на базу «Хмеймим» ознаменовал гибель ИГ

Первый визит Владимира Путина в Сирию стал темой номер один в мировых СМИ. Это событие, как ни парадоксально, хотя и стало неожиданностью, все же не было внезапным: с одной стороны, это вполне логичный итог партнерства между Россией и Сирией в деле борьбы с международным терроризмом. Однако, с другой стороны, заранее о турне президента РФ по Ближнему Востоку сообщено не было, поездку из соображений безопасности держали в строгом секрете.

Действительно, визит российского лидера на аэродром «Хмеймим», его первая встреча с сирийским президентом Башаром Асадом на территории арабской республики, приказ Путина о возвращении части контингента российских сил назад домой и его заявление о разгроме «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) — все это ознаменовало собой успешное окончание главного этапа сирийской кампании ВС России.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов выразил мнение в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН), что поездка российского лидера в Сирию стала подлинным свидетельством того, что борьба с террористами на территории этой страны наконец завершена.

«Данный визит официально завершил период вооруженной борьбы с террористами в Сирии. Можно констатировать, что война закончена, и вывод значительной части российского контингента из арабской республики является не только и не столько символическим завершением войны, сколько вполне практическим. Выведение вооруженных сил обычно самым лучшим образом свидетельствует о том, что на этой земле наступил мир», — отмечает эксперт.

Он подчеркнул, что поездка президента РФ на базу «Хмеймим» также говорит о том, что наши ВКС и другие части ВС России выполнили свою задачу в Сирии — Путин хотел лично выразить благодарность военнослужащим. Цель была полностью достигнута, и это притом, что в САР действовал не только прямой враг в лице ИГ: противодействие также пытались оказывать силы международной коалиции, возглавляемой США.

«Российские силы выполнили ту задачу, которая была перед ними поставлена, несмотря на очень серьезные препятствия, которые пытались учинить Соединенные Штаты и ряд их союзников. Мы все же сохранили Сирию, ее народ, государственность и суверенитет, восстановили целостность республики. С помощью авиации, которая сыграла ключевую роль, правительственная армия САР освободила территории большей части страны. И самое главное в том, что при активной поддержке ВКС РФ было полностью уничтожено «Исламское государство», которое терроризировало население и представляло серьезную угрозу не только для жителей самой Сирии, но и для всего Ближнего Востока, и даже более того — для мира в целом. Эта организация долгое время оставалась крупнейшей группировкой за весь исторический период существования терроризма. Так вот, все эти цели были достигнуты, и поездка нашего президента в САР подвела итог этим стратегическим успехам», — заметил собеседник ФАН.

Политолог также вспомнил о начале кампании сил РФ в Сирии, когда решение об оказании поддержки официальному Дамаску было негативно воспринято многими недоброжелателями. Они утверждали, что Россию ждет новый Афганистан, однако теперь всем стало абсолютно понятно, что все эти неприятели ошибались.

«Когда начиналась военная операция российских сил, очень многие зарубежные недоброжелатели и оппоненты внутри страны сразу же провели аналогию с Афганистаном, заявив, что РФ непременно потерпит поражение и потеряет жизни своих солдат. Как мы видим, эти злопыхатели оказались совершенно не правыми: кампания прошла успешно и с минимумом жертв. Полностью избежать потерь, к сожалению, не удалось, однако их число все же совсем не велико, что говорит о высоком мастерстве наших военных», — подчеркнул эксперт.

Теперь, когда вооруженное противостояние подошло к концу, российская сторона продолжит работу, направленную на возвращение мирной жизни в Сирию, по трем основным направлениям, предполагает Владимир Шаповалов:

«Первое из них — политическое: мы будет и дальше интенсифицировать действия по мирному урегулированию и достижению политического компромисса. Второе — ведение специальных операций по уничтожению остатков бандформирований ИГ1, ушедших в подполье, на территории САР. В этом, конечно, ведущую роль должно играть сирийское правительство, но я думаю, что Россия будет оказывать помощь в данной борьбе, тем более что у нее есть опыт успешного противостояния террористам в таких локальных операциях. И, наконец, третье — это противодействие терроризму уже за пределами Сирии, поскольку группы боевиков, бежавших из САР, оседают на других территориях и стремятся создать новые подконтрольные анклавы и базы. Однако здесь нужны усилия всего мирового сообщества».

1 Организация запрещена на территории РФ.