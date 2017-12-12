Сирия: российские саперы вернулись из Дейр-эз-Зора без потерь

Москва, 12 декабря. В ходе операции по разминированию объектов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор российские саперы не потеряли ни одного человека. Об этом заявил во вторник заместитель главы Инженерных войск ВС Российской Федерации Константин Смешко.

Как подчеркнул Смешко, российские специалисты без потерь выполнили уникальную задачу.

«Военнослужащие вернулись домой не потеряв ни одного человека», — отметил генерал-майор в своем выступлении на церемонии встречи вернувшихся из Сирии саперов.

В рамках мероприятия 10 представителей Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ также получили госнаграды.

Напомним, ранее стало известно о том, что на территории Сирийской Арабской Республики российские саперы уничтожили около 100 тысяч взрывоопасных предметов и более 30 тысяч самодельных взрывных устройств.