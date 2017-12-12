Вернувшийся из Сирии российский сапер рассказал, как собаки спасали жизни военным

Москва, 12 декабря. Российский кинолог Рафаэль Гилаев, вернувшийся из Сирии после разгрома террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещено в РФ), рассказал, как собаки спасали жизни военным и помогали возвращать к миру арабскую республику.

По его словам, собаки-саперы очень помогали военнослужащим из РФ. Гилаев вспоминает, как однажды один из четвероногих напарников спас их от гибели.

«Работала впереди – обнаружила фугас. Его не увидишь, а она унюхала. Оказалось, это был радиоуправляемый фугас», — рассказал военнослужащий.

На вопрос журналистов о том, были ли потери среди четвероногих, он ответил отрицательно.

Гилаев заявил, что сразу же готов вернуться, если сирийцам вновь потребуется помощь России.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе основного контингента российских войск из Сирии, подчеркнув, что они выполнили свою задачу по уничтожению ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.