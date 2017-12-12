В Госдепе рассказали о работе США по противодействию «Северному потоку — 2»

Вашингтон, 12 декабря. США работают со своими европейскими союзниками по вопросу противодействия созданию трубопровода «Северный поток — 2». Такое заявление сделал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

«Наш подход заключается в том, чтобы говорить конкретно с теми странами, которые солидарны с нами и не хотят, чтобы этот процесс продолжался. Я думаю, есть широкий политический консенсус в ЕС и в ряде институтов насчет противодействия «Северному потоку — 2», — цитирует Митчелла ТАСС.

Он также отметил, что Госдепартамент считает проект «Северный поток — 2» «неразумным проектом». Митчелл заявил, что строительство трубопровода идет вразрез с интересами США, и интересами европейских стран.

Напомним, ранее стало известно, что в Госдепе США считают, что реализация двух масштабных проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» будет способствовать усилению доминирования России в Европе, а также пошатнет энергетическую независимость ЕС.

Отметим, ранее 12 декабря горное ведомство немецкого города Штральзунд утвердило частичное разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2». Речь идет об инженерных и строительных работах на территории континентального шельфа, которая относится к Германии.