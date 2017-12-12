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Политика
Пушков прокомментировал заявление главы МИД Турции о бесполезности санкций против РФ
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    Пушков прокомментировал заявление главы МИД Турции о бесполезности санкций против РФ

    19:24  12 Декабря 2017  /обновлено: 19:24  12 Декабря 2017
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    Пушков прокомментировал заявление главы МИД Турции о бесполезности санкций против РФ

    Москва, 12 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о бесполезности санкций Евросоюза против России.

    «Глава МИД Турции выступил против санкций в адрес России: ими ничего не добиться. Это очевидно и многим в ЕС, но там убеждают себя в обратном», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

    Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не поддерживает санкции ЕС в отношении России. Министр отметил, что санкции Евросоюза против России бесполезны, так как с их помощью невозможно добиться положительного результата. Глава МИД Турции также добавил, что европейские страны продолжают поддерживать экономические связи с Россией, что свидетельствует о проявлении двойных стандартов Евросоюза.

    Автор: Алексей Громов
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    #санкции #россия #евросоюз #турция #пушков #ес
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