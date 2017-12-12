Пушков прокомментировал заявление главы МИД Турции о бесполезности санкций против РФ

Москва, 12 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о бесполезности санкций Евросоюза против России.

«Глава МИД Турции выступил против санкций в адрес России: ими ничего не добиться. Это очевидно и многим в ЕС, но там убеждают себя в обратном», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

Глава МИД Турции выступил пр. санкций в адрес России: ими ничего не добиться. Это очевидно и многим в ЕС, но там убеждают себя в обратном. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 12, 2017

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не поддерживает санкции ЕС в отношении России. Министр отметил, что санкции Евросоюза против России бесполезны, так как с их помощью невозможно добиться положительного результата. Глава МИД Турции также добавил, что европейские страны продолжают поддерживать экономические связи с Россией, что свидетельствует о проявлении двойных стандартов Евросоюза.