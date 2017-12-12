Сирия выучила слово «спасибо»: российские военные вернулись с победой

Москва, 12 декабря. Российские военные, вернувшиеся из Сирии после победы над ИГИЛ1, поделились впечатлениями от службы в арабской республике. Во время награждения военнослужащих в подмосковном Нахабино они рассказали об отношении местных жителей, которые даже выучили по-русски слово «спасибо», чтобы благодарить военнослужащих.

«Я удивлен, что смогли вернуться до Нового года, рад встретить его с семьей, — сообщил один из саперов, вернувшихся из Сирии. — Прошлый Новый год встречал в Алеппо».

По словам военных, в Сирии им очень не хватало общения с семьей. Поначалу было страшно.

«У саперов всегда есть страх. Главное – его побороть, — поделился 22-летний молодой человек. — Когда я поехал в первую командировку, даже не сказал, куда еду».

Он добавил, что местные жители доброжелательно отнеслись к российским военным и просили разминировать их дома.

«Отношение было хорошее. Все выучили русское слово «спасибо» и кричали его нам», — вспоминает другой кинолог, который также вернулся из Сирии.

Накануне президент РФ Владимир Путин отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии, подчеркнув, что российские военные выполнили свою задачу по уничтожению террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ; запрещено в РФ) и возвращаются домой с победой.

1 Организация запрещена на территории РФ.