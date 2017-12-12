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Сирия выучила слово «спасибо»: российские военные вернулись с победой
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    Сирия выучила слово «спасибо»: российские военные вернулись с победой

    19:12  12 Декабря 2017  /обновлено: 19:14  12 Декабря 2017
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    Сирия выучила слово «спасибо»: российские военные вернулись с победой

    Москва, 12 декабря. Российские военные, вернувшиеся из Сирии после победы над ИГИЛ1, поделились впечатлениями от службы в арабской республике. Во время награждения военнослужащих в подмосковном Нахабино они рассказали об отношении местных жителей, которые даже выучили по-русски слово «спасибо», чтобы благодарить военнослужащих.

    «Я удивлен, что смогли вернуться до Нового года, рад встретить его с семьей, — сообщил один из саперов, вернувшихся из Сирии. — Прошлый Новый год встречал в Алеппо».

    По словам военных, в Сирии им очень не хватало общения с семьей. Поначалу было страшно. 

    «У саперов всегда есть страх. Главное – его побороть, — поделился 22-летний молодой человек. — Когда я поехал в первую командировку, даже не сказал, куда еду».

    Он добавил, что местные жители доброжелательно отнеслись к российским военным и просили разминировать их дома.

    «Отношение было хорошее. Все выучили русское слово «спасибо» и кричали его нам», — вспоминает другой кинолог, который также вернулся из Сирии.

    Накануне президент РФ Владимир Путин отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии, подчеркнув, что российские военные выполнили свою задачу по уничтожению террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ; запрещено в РФ) и возвращаются домой с победой.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #иг #игил #сапер
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