Россия пригласила наблюдателей БДИПЧ в Крым на выборы-2018

Москва, 12 декабря. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ может направить наблюдателей в любой регион России, включая Крым, в ходе проведения президентских выборов, заявил посол по особым поручениям российского МИД РФ Андрей Нестеренко.

По его словам, Россия уже обратилась к БДИПЧ с подобным предложением, однако организация пока не ответила.

«Мы сказали: поезжайте в любую часть России. Мы готовы оказать все необходимое содействие. Они молчат», — отметил Нестеренко.

Посол добавил, что БДИПЧ ранее направило в Россию делегацию для подготовки наблюдателей, которые будут следить за ходом выборов.

Напомним, что президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года. О намерении участвовать в президентской гонке уже заявили действующий глава государства Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бывший лидер «Яблока» Григорий Явлинский и телеведущая Ксения Собчак.