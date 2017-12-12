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Россия пригласила наблюдателей БДИПЧ в Крым на выборы-2018
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    Россия пригласила наблюдателей БДИПЧ в Крым на выборы-2018

    18:58  12 Декабря 2017  /обновлено: 18:58  12 Декабря 2017
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    Россия пригласила наблюдателей БДИПЧ в Крым на выборы-2018

    Москва, 12 декабря. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ может направить наблюдателей в любой регион России, включая Крым, в ходе проведения президентских выборов, заявил посол по особым поручениям российского МИД РФ Андрей Нестеренко.

    По его словам, Россия уже обратилась к БДИПЧ с подобным предложением, однако организация пока не ответила.

    «Мы сказали: поезжайте в любую часть России. Мы готовы оказать все необходимое содействие. Они молчат», — отметил Нестеренко.

    Посол добавил, что БДИПЧ ранее направило в Россию делегацию для подготовки наблюдателей, которые будут следить за ходом выборов.

    Напомним, что президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года. О намерении участвовать в президентской гонке уже заявили действующий глава государства Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бывший лидер «Яблока» Григорий Явлинский и телеведущая Ксения Собчак.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #мид рф #крым #выборы-2018 #бдипч
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