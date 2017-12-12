Взрыв в Австрии не повлиял на поставки газа в Чехию
Прага, 12 декабря. Взрыв на газопроводе на территории федеральной земли Нижняя Австрия не повлиял на снабжение голубым топливом Чехии. Об этом журналистам сообщили представители чешского газотранспортного оператора NET4GAS.
«Данный инцидент не оказал какого-либо влияния на обеспечение поставок газа потребителям в Чехии. Возможные изменения в транзитных потоках могут произойти лишь в случае изменения заявок покупателей газа», — пояснил источник РИА Новости.
Как ранее передавал телеканал «360», австрийским пожарным удалось полностью ликвидировать пожар на газовом хабе (в районе города Баумгартен-ан-дер-Марх). Согласно предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек. Еще около 20 человек получили ранения.
Непосредственно представители спецслужб Австрии указали на то, что взрыв на газовом хабе не является терактом.