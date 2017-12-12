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Ford представит свой беспилотный гибридный автомобиль в 2021 году
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    Ford представит свой беспилотный гибридный автомобиль в 2021 году

    19:06  12 Декабря 2017  /обновлено: 19:07  12 Декабря 2017
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    Ford представит свой беспилотный гибридный автомобиль в 2021 году

    Детройт, 12 декабря. Американская автомобилестроительная компания Ford представит свой беспилотный автомобиль в 2021 году. При этом модель снабдят гибридным двигателем. Такой информацией поделился исполнительный директор Ford Europe Джим Фарли, отмечает Automotive News.

    Представитель автогиганта сообщил, что модель будет разработана с нуля, а выбор в пользу гибридного двигателя обусловлен тем, что в компании Ford такой вариант считают более экономичным и эффективным.

    «Главное — это время безотказной работы и рентабельность. Мы видим, что гибрид — это гораздо более выгодная модель. Мы хотим быть коммерчески успешными с первого дня», — заявил Фарли.  

    Он также отметил, что первый автомобиль Ford c автопилотом призван стать коммерческой моделью. Производитель делает ставку на надежность и невысокую цену обслуживания, подчеркнул Фарли. Ожидается, что новая модель сможет оставаться на ходу до 20 часов в сутки. 

    Отметим, испытания первых беспилотных автомобилей компании Ford пройдут уже в следующем году. 

    Автор: Федор Веснин
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    #ford #беспилотный автомобиль #гибридный двигатель
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