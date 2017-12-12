Ford представит свой беспилотный гибридный автомобиль в 2021 году

Детройт, 12 декабря. Американская автомобилестроительная компания Ford представит свой беспилотный автомобиль в 2021 году. При этом модель снабдят гибридным двигателем. Такой информацией поделился исполнительный директор Ford Europe Джим Фарли, отмечает Automotive News.

Представитель автогиганта сообщил, что модель будет разработана с нуля, а выбор в пользу гибридного двигателя обусловлен тем, что в компании Ford такой вариант считают более экономичным и эффективным.

«Главное — это время безотказной работы и рентабельность. Мы видим, что гибрид — это гораздо более выгодная модель. Мы хотим быть коммерчески успешными с первого дня», — заявил Фарли.

Он также отметил, что первый автомобиль Ford c автопилотом призван стать коммерческой моделью. Производитель делает ставку на надежность и невысокую цену обслуживания, подчеркнул Фарли. Ожидается, что новая модель сможет оставаться на ходу до 20 часов в сутки.

Отметим, испытания первых беспилотных автомобилей компании Ford пройдут уже в следующем году.