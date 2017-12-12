ОКР обсудит с МОК детали участия россиян в Олимпиаде-2018

Москва, 12 декабря. Рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР) в среду вылетит в Лозанну, чтобы обсудить с представителями Международного олимпийского комитета (МОК) детали участия россиян в Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году. Об этом заявила замминистра спорта РФ Наталья Паршикова.

«Сейчас создана рабочая группа, которая уже завтра вылетает [в Лозанну] для обсуждения с Международным олимпийским комитетом тонкостей, деталей участия наших спортсменов в Олимпийских играх в Корее», — сообщила Паршикова.

Он добавила, что Минспорт ждет решения Международного паралимпийского комитета, схожего с решение МОК, об участии в ОИ паралимпийцев из РФ. Оно будет принято 22 декабря, сообщает ТАСС.

Напомним, 5 декабря МОК принял решение отстранить сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 за нарушения антидопинговых правил. Накануне Олимпийский комитет России подготовил обращение к главе МОК Томасу Баху с просьбой пересмотреть решение о недопуске российской сборной на Олимпиаду.