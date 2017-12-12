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ОКР обсудит с МОК детали участия россиян в Олимпиаде-2018
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    ОКР обсудит с МОК детали участия россиян в Олимпиаде-2018

    19:46  12 Декабря 2017  /обновлено: 19:46  12 Декабря 2017
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    ОКР обсудит с МОК детали участия россиян в Олимпиаде-2018

    Москва, 12 декабря. Рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР) в среду вылетит в Лозанну, чтобы обсудить с представителями Международного олимпийского комитета (МОК) детали участия россиян в Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году. Об этом заявила замминистра спорта РФ Наталья Паршикова.

    «Сейчас создана рабочая группа, которая уже завтра вылетает [в Лозанну] для обсуждения с Международным олимпийским комитетом тонкостей, деталей участия наших спортсменов в Олимпийских играх в Корее», — сообщила Паршикова.

    Он добавила, что Минспорт ждет решения Международного паралимпийского комитета, схожего с решение МОК, об участии в ОИ паралимпийцев из РФ. Оно будет принято 22 декабря, сообщает ТАСС.

    Напомним, 5 декабря МОК принял решение отстранить сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 за нарушения антидопинговых правил. Накануне Олимпийский комитет России подготовил обращение к главе МОК Томасу Баху с просьбой пересмотреть решение о недопуске российской сборной на Олимпиаду.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #мок #олимпиада #окр #ои
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