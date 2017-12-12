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В России хотят отказаться от пластиковых пакетов
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    В России хотят отказаться от пластиковых пакетов

    20:06  12 Декабря 2017  /обновлено: 20:06  12 Декабря 2017
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    В России могут исчезнуть целлофановые пакеты

    Москва ,12 декабря. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и ретейлеры рассматривают возможность постепенного отказа от практики использования пластиковых пакетов. Об этом рассказал во вторник глава ведомства Денис Мантуров.

    «Мы работаем и по другим возможным направлениям увеличения емкости внутреннего рынка. В частности, сейчас обсуждаем с ретейлерами вопрос расширения применения бумажной упаковки вместо традиционных пакетов», — объяснил министр в своем выступлении на форуме лесопромышленного комплекса «ЛПК 360°».

    Напомним, ранее представители крупного российского продуктового ретейлера «Ашан» приняли решение отказаться от выдачи бесплатных пластиковых пакетов на кассах. Однако покупатели могут приобрести состоящие из переработанных материалов эко-пакеты, а также бумажные продуктовые сумки.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #пакеты
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