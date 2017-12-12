Сирия сегодня: «Силы Тигра» готовы к штурму Идлиба, боевики ССА устроили казнь на севере Алеппо

Сирия, 12 декабря. Правительственные воска отбили новые территории у «Хайят Тахрир аш-Шам» близ Голанских высот; элитное подразделение сирийской армии «Силы Тигра» готово начать наступление на Идлиб; боевики ССА казнили четырех мужчин на севере провинции Алеппо. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

САА отбивает территории боевиков в районе Голанских высот

Сирийская арабская армия (САА) и их союзники из Национальных сил обороны продвинулись в районе Западной Гуте Дамаска, захватив несколько объектов, которые ранее находились под контролем вооруженной коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ), сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Под руководством 42-й бригады 4-й механизированной дивизии отряды армии Башара Асада штурмовали два важных холма, которые окружают цитадель боевиков Мугр Аль-Мир.

Как сообщает военный источник, САА и союзным силам удалось восстановить контроль над всем холмом Тал Аль-Ахмар, который расположен к юго-востоку от Мугр Аль-Мир. Помимо захвата Тал Аль-Ахмара, сирийская армия также захватила Тал Аль-Маджана и Тал Аль-Хацзан, которые являются частью горной цепи Загер-аль-Асвад.

Сирийская армия теперь контролирует четыре из шести холмов в горной цепи Загер-аль-Асвад. Лишь небольшая площадь территории все еще находится под контролем «Тахрир аш-Шам».

«Силы Тигра» готовы начать наступление на Идлиб

Элитное спецподразделение САА «Силы Тигра» теперь готово начать наступательные операции, направленные на освобождение провинции Идлиб от повстанцев, возглавляемых вооруженными боевиками во всем регионе, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Высокопоставленный командир дивизии майор Дюрайд (по прозвищу «Тигровый огонь») уже прибыл на ось Ханасер со своей боевой группой, и готов к стартовым операциям.

Группа военных Дюрайда не будет единственной, так как другие подразделения «Сил Тигра» продолжают пробиваться в Ханасер.

Непосредственной целью «Сил Тигра» будет полное освобождение и расчистка автомагистрали «Хама — Алеппо», которая проходит по всей провинции Идлиб.

Подготовка началась сразу после того, как командующий «Силами Тигра» Сухель Аль-Хассан встретился с президентами Владимиром Путиным и Башаром Асадом, а также с рядом российских командиров на авиабазе «Хмеймим». Его также поздравили с ключевой ролью в руководстве армией в операции по истреблению «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в Сирии.

Боевики ССА устроили казнь на севере Алеппо

Поддерживаемые Турцией боевики так называемой Сирийской свободной армии (ССА) на этой неделе казнили четверых мужчин в северной части провинции Алеппо в районе Джараблуса, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Согласно сообщениям, боевики ССА казнили четверых мужчин по обвинению в том, что они якобы являлись эмирами ИГИЛ и агентами, бежавшими из восточной Сирии в Турцию. Группировка утверждает, что эти люди были захвачены вскоре после того, как они бежали из долины реки Евфрат в восточной Сирии. Четыре человека были расстреляны из огнестрельного оружия и их имена не были установлены.

1 Организация запрещена на территории РФ.