Пресс-конференция Владимир Путина: как это было раньше

В четверг, 14 декабря, состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России. Владимир Путин будет в 13-й раз отвечать на вопросы российских и иностранных журналистов. А о том, как это было в прошлые годы, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Лучшая реклама «Вятского кваса»

Настоящим интернет-хитом в 2014 году стал вопрос президенту Владимира Маматова из кировской газеты «Репортер» о поддержке «Вятского кваса».

Благодаря такому неформальному общению с президентом кировский журналист прославился на всю страну. Впрочем, как и «Вятский квас». Как сообщило руководство пивоваренного завода «Вятич», уже во время пресс-конференции ему начали звонить журналисты с просьбами о комментариях и торговые сети — с предложениями о сотрудничестве. Более того, очень скоро отечественный квас не только увеличил объемы производства, но и вышел на зарубежные рынки.

Признание в любви

Еще одной звездой больших пресс-конференций Владимира Путина стала журналистка газеты «Собеседник» Елена Мильчановска. В 2013 году, получив микрофон, она начала довольно пространный монолог, в котором нашлось место даже признанию в любви:

«Помните нашу майскую встречу? После нее у меня наладилась личная жизнь, я наконец-то вышла замуж... Не за вас, а за своего мужа... Боже, не поймите меня неправильно, я вас люблю платонически, Владимир Владимирович!».

«Полосатый» анекдот и «полосатая» Собчак

В 2015 году Ксения Собчак пришла на пресс-конференцию Владимира Путина в полосатом костюме. Так совпало, что президент начал свое общение с прессой с анекдота про встречу двух приятелей:

«Один у другого спрашивает: «Как дела?» Тот говорит: «В полоску: черная, белая». «Сейчас какая?» «Сейчас черная». Проходит еще полгода. «Как дела? Знаю, что в полоску, сейчас какая?» «Сейчас черная». «Тогда же была черная?!» «Нет, выясняется, что тогда была белая!».

Одним пользователям соцсетей такое совпадение дало повод предположить, что Ксения Анатольевна обсуждала свой наряд для пресс-конференции с главой государства. А другие предположили, что одеться в костюм, напоминающий тюремную робу, Собчак посоветовал Михаил Ходорковский, который накануне был объявлен в международный розыск по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

Шутка о выборах

В 2016 году журналист газеты The Wall Street Journal спросил Владимира Путина, возможны ли в следующем году досрочные выборы президента. Путин поинтересовался, о какой именно стране идет речь, чем вызвал смех и аплодисменты участников пресс-конференции, поскольку совсем недавно на выборах в США победил Дональд Трамп и американцы увидели в этом «руку Кремля».

Американец уточнил, что спрашивает о выборах в России, на что глава государства коротко ответил: «Возможно, но нецелесообразно».

О русском мишке, который не хочет на цепь

В 2014 году в ходе пресс-конференции Владимир Путин сравнил отношения России и Запада, используя образ медведя.

«Что бы мы ни делали, всегда встречаем проблемы, оппонирование, борьбу с нами. Бесконечные. Я на Валдайском клубе проводил сравнение. Если мишке нашему посидеть спокойно, не гонять поросят по тайге, может, его в покое не оставят? Не оставят. Всегда его будут пытаться посадить на цепь», — сказал президент.

Продолжив аналогию, он заявил, что если Западу удастся посадить мишку на цепь, то ему тут же вырвут зубы и когти.

«Чучело из него сделают. А потом тайгу начнут сразу прибирать», — сказал Владимир Путин.

«Лизнуть американцев в одно место»

Еще одно яркое выражение Владимира Путина, которое потом долго обсуждалось — и не только в России, президент произнес, когда говорил о сбитом Турцией в небе над Сирией российском бомбардировщике Су-24.

«Но если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место, то не знаю, правильно они поступили или нет», — заявил Путин.

Сила слова Путина

Так сложилось, что многие проблемы, которые поднимают журналисты на ежегодных пресс-конференциях с Владимиром Путиным, очень быстро разрешаются.

Например, в 2015 году президенту рассказали о резонансном ДТП в Калининграде, виновником которого был курсант Пограничного института ФСБ, сбивший девушку на пешеходном переходе. Уголовное дело не возбуждали три месяца после происшествия, курсант все это время продолжал ездить на своем BMW.

«Следствие должно быть проведено, должно быть проведено объективно и доведено до логического завершения, это совершенно очевидно. Кто бы ни был за рулем — должен отвечать за то, что произошло», — сказал тогда Владимир Путин.

И спустя несколько дней после этих слов президента калининградские следователи наконец-то возбудили дело. И это далеко не единичный случай, когда проблемы на местах решались сразу после того, как журналисты озвучивали их президенту на большой пресс-конференции.