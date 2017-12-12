США раскрыли истинный план Порошенко по Саакашвили

Киев, 12 декабря. У президента Украины Петра Порошенко есть определенный план в отношении грузинско-украинского политика Михаила Саакашвили, уверены в американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.

В компании отметили, что глава государства заинтересован в том, чтобы Саакашвили оставался слабым политиком, но при этом достаточно заметным. В этом случае он не сможет составить серьезную конкуренцию на будущих президентских выборах, однако отберет часть голосов у лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко», в которой Порошенко видит реальную угрозу.

Согласно последним опросам, Тимошенко имеет все шансы обойти действующего президента Украины по электоральному рейтингу, однако этого не произойдет, если оппозиция начнет объединяться вокруг Саакашвили. При этом самому Саакашвили это ничего не даст в плане укрепления политического положения, а вот общая поддержка Тимошенко могла бы существенно изменить расстановку сил, передает «Апостроф». Напомним, что бывший губернатор Одесской области является фигурантом уголовного дела о содействии преступной группе.