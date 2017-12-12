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Нет ответа на главный вопрос: Рогозин раскритиковал выводы комиссии по «Союзу-2.1б»
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    Нет ответа на главный вопрос: Рогозин раскритиковал выводы комиссии по «Союзу-2.1б»

    19:01  12 Декабря 2017  /обновлено: 19:03  12 Декабря 2017
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    Нет ответа на главный вопрос: Рогозин раскритиковал выводы комиссии по «Союзу-2.1б»

    Москва, 12 декабря. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин заявил, что не считает результаты аварийной комиссии Роскосмоса по пуску «Союза 2.1б» полными и до конца объективными.

    «Результаты работы аварийной комиссии Роскосмоса не могут считаться полными, до конца объективными, поскольку не отвечают на главный вопрос — как вообще могла быть допущена подобная ошибка в расчетах и кто несет за это ответственность», — цитирует Рогозина ТАСС.

    Вице-премьер отметил, что созданная коллегией военно-промышленного комплекса специальная комиссия по анализу эффективности реализуемой «Роскосмосом» системы качества и надежности ракетно-космических комплексов продолжает свою работу. О выводах, к которым придут члены комиссии, будет доложено руководству страны, заявил Рогозин.

    Напомним, ранее заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Александр Иванов, комментируя аварию «Фрегата», заявил, что, по всей видимости, к аварии привело стечение сразу нескольких обстоятельств. Непосредственной же причиной неудачного пуска явилось то, что  система управления блока рассчитала вращение не в ту сторону.  

    Запуск «Союза-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 спутниками прошел 28 ноября на космодроме «Восточный». Старт ракеты был назван удачным, однако затем в Роскомосе сообщили о потере связи со спутником, а впоследствии заявили, что разгонный блок упал в океан.

    Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя аварию, заявил, что виновные не уйдут от ответственности, если будет установлено, что авария произошла из-за просчетов или каких-то неправильных действий. 

    Автор: Федор Веснин
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    #фрегат #союз #запуск #неудача
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